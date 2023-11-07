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7 Ноября , 09:27

Преподаватели колледжей Башкирии прошли обучение в рамках федерального проекта «Профессионалитет»

В Екатеринбурге завершилось обучение по воспитательной работе для руководителей организаций среднего профессионального образования, их заместителей и кураторов учебных групп в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Преподаватели колледжей Башкирии прошли обучение в рамках федерального проекта «Профессионалитет»
Преподаватели колледжей Башкирии прошли обучение в рамках федерального проекта «Профессионалитет»

Учились  представители семи образовательно-производственных и образовательных кластеров среднего профессионального образования Башкортостана. Программа включала интерактивные лекции, тренинги, практические занятия, посвященные организации воспитательной работы.

Рассматривали и практическую деятельность. Среди заявленных тем: развитие образовательного туризма в регионах, исторические параллели поколений, конкурентоспособность студентов колледжей на рынке труда и другие. С 2022 года Республика Башкортостан является активным участником федерального проекта «Профессионалитет», основным принципом реализации которого является подготовка будущих специалистов под целевой заказ предприятий-партнеров, актуализация образовательных программ, повышение уровня квалификации преподавателей, - рассказал министр образования и науки Республики Башкортостан Ильдар Мавлетбердин.

Источник: Министерство образования и науки Республики Башкортостан.

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Теги:"нацпроекты"
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