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7 Ноября , 09:35

Стерлитамак в числе победителей Республиканского конкурса методических материалов работников учреждений допобразования

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» с 25 по 30 октября 2023 года состоялся Республиканский конкурс методических материалов  педагогических работников учреждений дополнительного образования технического профиля Республики Башкортостан.

На основании решения жюри определены победители и призеры конкурса по номинациям:

«Лучшие методические материалы педагогических работников дополнительного образования  технической  направленности»:
1 место -     Дворец детского (юношеского) творчества г.Ишимбай;
2 место -  Дворец детского (юношеского) творчества   г.Ишимбай;
3 место - Центр детского(юношеского) технического творчества  г.Стерлитамак;

«Лучшие  методические     материалы  по  развитию   у  обучающихся метапредметных  умений»:

1 место - Станция  юных  техников  г.Уфа;
2 место - Детский образовательный технопарк г.Благовещенск;
3 место - Дворец детского (юношеского) творчества   г.Ишимбай;

«Лучшие   методические   материалы    педагогических    работников   в  условиях   дистанционной   деятельности»:

1 место - Детско-юношеский центр «Новое поколение» г.Белебей;
2 место - Республиканский детский образовательный технопарк;
3 место - Центр внешкольной работы г.Белорецк;

«Лучшие   методические   материалы  по  работе  с   детьми   с  ОВЗ, в  ТЖС»:
1 место - Станция юных техников  г.Уфа;
2 место - Станция юных техников  г.Баймак;
3 место - не присуждалось;

«Лучшие  методические  материалы  воспитательно-досуговой работы»:
1 место - Станция юных техников  г.Баймак;
2 место - Центр детского творчества  (Детский технопарк КвантоЛаб) г.Кумертау.
3  место - Дворец  детского  и  юношеского  творчества г.Октябрьский.      
 
Источник: Министерство образования и науки Республики Башкортостан.
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Теги:"нацпроекты"
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