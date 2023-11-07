Стерлитамак в числе победителей Республиканского конкурса методических материалов работников учреждений допобразования

На основании решения жюри определены победители и призеры конкурса по номинациям:





«Лучшие методические материалы педагогических работников дополнительного образования технической направленности»:



1 место - Дворец детского (юношеского) творчества г.Ишимбай;

2 место - Дворец детского (юношеского) творчества г.Ишимбай;

3 место - Центр детского(юношеского) технического творчества г.Стерлитамак;





«Лучшие методические материалы по развитию у обучающихся метапредметных умений»:





1 место - Станция юных техников г.Уфа;

2 место - Детский образовательный технопарк г.Благовещенск;

3 место - Дворец детского (юношеского) творчества г.Ишимбай;





«Лучшие методические материалы педагогических работников в условиях дистанционной деятельности»:





1 место - Детско-юношеский центр «Новое поколение» г.Белебей;

2 место - Республиканский детский образовательный технопарк;

3 место - Центр внешкольной работы г.Белорецк;





«Лучшие методические материалы по работе с детьми с ОВЗ, в ТЖС»:



1 место - Станция юных техников г.Уфа;

2 место - Станция юных техников г.Баймак;

3 место - не присуждалось;





«Лучшие методические материалы воспитательно-досуговой работы»:



1 место - Станция юных техников г.Баймак;

2 место - Центр детского творчества (Детский технопарк КвантоЛаб) г.Кумертау.

3 место - Дворец детского и юношеского творчества г.Октябрьский.

Источник: Министерство образования и науки Республики Башкортостан.