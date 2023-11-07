Стерлитамак в числе победителей Республиканского конкурса методических материалов работников учреждений допобразования

На основании решения жюри определены победители и призеры конкурса по номинациям:
«Лучшие методические материалы педагогических работников дополнительного образования технической направленности»:
1 место - Дворец детского (юношеского) творчества г.Ишимбай;
2 место - Дворец детского (юношеского) творчества г.Ишимбай;
3 место - Центр детского(юношеского) технического творчества г.Стерлитамак;
«Лучшие методические материалы по развитию у обучающихся метапредметных умений»:
1 место - Станция юных техников г.Уфа;
2 место - Детский образовательный технопарк г.Благовещенск;
3 место - Дворец детского (юношеского) творчества г.Ишимбай;
«Лучшие методические материалы педагогических работников в условиях дистанционной деятельности»:
1 место - Детско-юношеский центр «Новое поколение» г.Белебей;
2 место - Республиканский детский образовательный технопарк;
3 место - Центр внешкольной работы г.Белорецк;
«Лучшие методические материалы по работе с детьми с ОВЗ, в ТЖС»:
1 место - Станция юных техников г.Уфа;
2 место - Станция юных техников г.Баймак;
3 место - не присуждалось;
«Лучшие методические материалы воспитательно-досуговой работы»:
1 место - Станция юных техников г.Баймак;
2 место - Центр детского творчества (Детский технопарк КвантоЛаб) г.Кумертау.
3 место - Дворец детского и юношеского творчества г.Октябрьский.
Источник: Министерство образования и науки Республики Башкортостан.