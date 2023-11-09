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9 Ноября , 14:28

Башкирское предприятие экспортировало в Китай почти 100 тонн сухого молока

В Башкирии в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК РБ». 

Цель проекта - увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции.

Молочно-консервный комбинат из Мелеуза отправил очередную партию сухого цельного молока объемом 18,7 т в Китайскую Народную Республику. С начала года это уже шестая партия сухой молочной продукции, отгруженной башкирским предприятием в КНР, объем экспорта сухого молока в Китай составил почти 100 т.

С  января по октябрь 2023 года аграрии республики  отгрузили 450 тысяч  тонн агропродукции - почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции за этот же период составил $260,5 млн.
 
Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.
 
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Теги:"нацпроекты"
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