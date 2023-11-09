Башкирское предприятие экспортировало в Китай почти 100 тонн сухого молока

Цель проекта - увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции.





Молочно-консервный комбинат из Мелеуза отправил очередную партию сухого цельного молока объемом 18,7 т в Китайскую Народную Республику. С начала года это уже шестая партия сухой молочной продукции, отгруженной башкирским предприятием в КНР, объем экспорта сухого молока в Китай составил почти 100 т.





С января по октябрь 2023 года аграрии республики отгрузили 450 тысяч тонн агропродукции - почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем экспорта сельскохозяйственной продукции за этот же период составил $260,5 млн.

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.