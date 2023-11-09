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9 Ноября , 14:34

В столице Башкирии открылся сквер имени легендарного исследователя Арктики Валериана Альбанова

В Уфе, возле Музея полярников имени легендарного уфимца, исследователя Арктики Валериана Альбанова, открылся сквер в его честь. 

В столице Башкирии открылся сквер имени легендарного исследователя Арктики Валериана Альбанова
В столице Башкирии открылся сквер имени легендарного исследователя Арктики Валериана Альбанова

Его создание  стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» и активному участию горожан в голосовании за проект.


Площадь нового сквера составляет 900 квадратных метров. Это комфортная прогулочная зона со скамейками для отдыха. Здесь уложен тротуар из каменной плитки, асфальтовое покрытие, установлены малые архитектурные формы, современное энергосберегающее уличное освещение.

По мнению  мэра Уфы Ратмира Мавлиева, новый сквер непременно станет знаковым, точкой притяжения и памяти для уфимцев об исследовательских подвигах земляка, неугомонного полярного штурмана.

Источник: Администрация городского округа город Уфа.

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Теги:"нацпроекты"
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