Благодаря новому оборудованию в Башкортостане выявляют туберкулез на ранних стадиях

Оно проводится при помощи флюорографических аппаратов, в частности, поставленных в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». По этой программе с 2021 по 2023 год в Башкортостане их было установлено 38.



Флюорография является одним из самых результативных методов раннего выявления заболеваний легких, в том числе и туберкулеза.



Туберкулез - одна из ведущих причин инфекционной заболеваемости, которая входит в десятку наиболее распространенных причин смертности в мире, чаще других инфекционных возбудителей. В мире каждый год туберкулезом заболевает несколько миллионов человек, и только грамотно организованная профилактика и своевременное лечение могут спасти от болезни.



Эпидемиологическая обстановка среди взрослых и детей в Башкортостане по туберкулезу находится на особом контроле, причем как в крупных городах, так и в самых отдаленных уголках региона. На настоящее время уменьшилось число активных больных — если ранее на учете состояло более 3000 пациентов, то к началу 2023 года их стало 2851.