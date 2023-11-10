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10 Ноября , 10:21

Благодаря новому оборудованию в Башкортостане выявляют туберкулез на ранних стадиях

Для того, чтобы выявлять  туберкулез на ранних стадиях, необходимо проведение  флюорографического обследования.

 Оно проводится при помощи флюорографических аппаратов, в частности, поставленных в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». По этой программе с 2021 по 2023 год в Башкортостане их было установлено 38. 

Флюорография является одним из самых результативных методов раннего выявления заболеваний легких, в том числе и туберкулеза.

Туберкулез - одна из ведущих причин инфекционной заболеваемости, которая входит в десятку наиболее распространенных причин смертности в мире, чаще других инфекционных возбудителей. В мире каждый год туберкулезом заболевает несколько миллионов человек, и только грамотно организованная профилактика и своевременное лечение могут спасти от болезни. 

Эпидемиологическая обстановка среди взрослых и детей в Башкортостане по туберкулезу находится на особом контроле, причем как в крупных городах, так и в самых отдаленных уголках региона. На настоящее время уменьшилось число активных больных — если ранее на учете состояло более 3000 пациентов, то к началу 2023 года их стало 2851. 

 

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Теги:"нацпроекты"
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