Растет объём экспорта подсолнечного масла из Башкирии в Китай

Крупнейший маслоэкстракционный завод из г. Кумертау Республики Башкортостан отгрузил в Китайскую Народную Республику 85 железнодорожных флекситанков с нерафинированным подсолнечным маслом общим весом 1802 тонны. Всего с начала текущего года маслоэкстракционные предприятия региона экспортировали в Китай более 21,5 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 8,2 тыс. тонн больше, чем за тот же период 2022 года, когда в Поднебесную было реализовано 13,2 тыс. тонн, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Башкортостан.

Общий объём экспорта сельхозпродукции из Башкортостана за январь–октябрь 2023 года составил $260,5 млн (рост к прошлому году 13,6%).