+3 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
13 Ноября , 15:50

Растет объём экспорта подсолнечного масла из Башкирии в Китай

В Башкортостане по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК». Основной его целью является увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции.

Крупнейший маслоэкстракционный завод из г. Кумертау Республики Башкортостан отгрузил в Китайскую Народную Республику 85 железнодорожных флекситанков с нерафинированным подсолнечным маслом общим весом 1802 тонны. Всего с начала текущего года маслоэкстракционные предприятия региона экспортировали в Китай более 21,5 тыс. тонн подсолнечного масла, что на 8,2 тыс. тонн больше, чем за тот же период 2022 года, когда в Поднебесную было реализовано 13,2 тыс. тонн, сообщили в Управлении Россельхознадзора по Республике Башкортостан.

Общий объём экспорта сельхозпродукции из Башкортостана за январь–октябрь 2023 года составил $260,5 млн (рост к прошлому году 13,6%).  

Автор:
Теги:"нацпроекты"
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru