Школьники Башкирии соревновались в мастерстве переговоров. Стерлитамак в числе победителей

Школьники соревновались в двух дисциплинах: парламентские дебаты и управленческие поединки. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Образование».



Итоги битвы:

Направление «Парламентские дебаты»:

1 место – команда города Караидель;

2 место – команда города Кумертау;

3 место – команда города Баймак.



Направление «Управленческие поединки»:

1 место – Елизавета Плетень (г. Белебей);

2 место – Адэлина Мухаметгареева (Буздякский район);

3 место – Дарья Нуйкина (г. Стерлитамак), Даяна Хайбуллина (г. Сибай).



В это же время для наставников проекта прошел семинар-совещание, состоялись мастер-классы по креативному мышлению и оформлению социальных сетей. Мероприятие завершилось торжественным подведением итогов и награждением победителей.





Источник: Государственный комитет Республики Башкортостан по молодёжной политике.