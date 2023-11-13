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13 Ноября , 14:44

Школьники Башкирии соревновались в мастерстве переговоров. Стерлитамак в числе победителей

В Уфе в молодёжном пространстве Йәшлек House и технопарке БГПУ им.М.Акмуллы состоялся "Региональный дискуссионный баттл сильнейших".

Школьники Башкирии соревновались в мастерстве переговоров. Стерлитамак в числе победителей
Школьники Башкирии соревновались в мастерстве переговоров. Стерлитамак в числе победителей

Школьники соревновались в двух дисциплинах: парламентские дебаты и управленческие поединки. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Образование».

Итоги битвы:
 Направление «Парламентские дебаты»:
 1 место – команда города Караидель;
 2 место – команда города Кумертау;
 3 место – команда города Баймак.
 
 Направление «Управленческие поединки»:
 1 место – Елизавета Плетень (г. Белебей);
 2 место – Адэлина Мухаметгареева (Буздякский район);
 3 место – Дарья Нуйкина (г. Стерлитамак), Даяна Хайбуллина (г. Сибай).
 
 В это же время для наставников проекта прошел семинар-совещание,  состоялись мастер-классы по креативному мышлению и оформлению социальных сетей. Мероприятие завершилось торжественным подведением итогов и награждением победителей.

Источник: Государственный комитет Республики Башкортостан по молодёжной политике.

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Теги:"нацпроекты"
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