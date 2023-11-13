Школьники Башкирии соревновались в мастерстве переговоров. Стерлитамак в числе победителей

Школьники соревновались в двух дисциплинах: парламентские дебаты и управленческие поединки. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Образование».
Итоги битвы:
Направление «Парламентские дебаты»:
1 место – команда города Караидель;
2 место – команда города Кумертау;
3 место – команда города Баймак.
Направление «Управленческие поединки»:
1 место – Елизавета Плетень (г. Белебей);
2 место – Адэлина Мухаметгареева (Буздякский район);
3 место – Дарья Нуйкина (г. Стерлитамак), Даяна Хайбуллина (г. Сибай).
В это же время для наставников проекта прошел семинар-совещание, состоялись мастер-классы по креативному мышлению и оформлению социальных сетей. Мероприятие завершилось торжественным подведением итогов и награждением победителей.
Источник: Государственный комитет Республики Башкортостан по молодёжной политике.