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15 Ноября , 11:56

Благодаря нацпроекту общественные пространства Башкирии меняют свой облик

В городах и населённых пунктах всё больше появляется точек притяжения, куда охотно приходят отдыхать и проводить время жители.

Благодаря нацпроекту общественные пространства Башкирии меняют свой облик
Благодаря нацпроекту общественные пространства Башкирии меняют свой облик
В 2023 году в 69 населённых пунктах Башкортостана благоустраивают 122 общественные территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Речь идёт о победителях Всероссийского электронного голосования, которое проходило в апреле-мае 2022 года.

В городе Туймазы благодаря участию в реализации национального проекта благоустроили территорию перед драмтеатром. В селе Бураево Бураевского района в текущем году благоустроили прибрежную территорию реки Сару.

В селе Языково Благоварского района выполнены работы по благоустройству сквера им. Канзафар-Бия по улице Пушкина.
 
Источник: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.
Благодаря нацпроекту общественные пространства Башкирии меняют свой облик
Благодаря нацпроекту общественные пространства Башкирии меняют свой облик
Благодаря нацпроекту общественные пространства Башкирии меняют свой облик
Благодаря нацпроекту общественные пространства Башкирии меняют свой облик
Благодаря нацпроекту общественные пространства Башкирии меняют свой облик
Благодаря нацпроекту общественные пространства Башкирии меняют свой облик
Благодаря нацпроекту общественные пространства Башкирии меняют свой облик
Благодаря нацпроекту общественные пространства Башкирии меняют свой облик
Благодаря нацпроекту общественные пространства Башкирии меняют свой облик
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Теги:"нацпроекты"
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