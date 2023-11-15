Благодаря нацпроекту общественные пространства Башкирии меняют свой облик

В 2023 году в 69 населённых пунктах Башкортостана благоустраивают 122 общественные территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». Речь идёт о победителях Всероссийского электронного голосования, которое проходило в апреле-мае 2022 года.





В городе Туймазы благодаря участию в реализации национального проекта благоустроили территорию перед драмтеатром. В селе Бураево Бураевского района в текущем году благоустроили прибрежную территорию реки Сару.





В селе Языково Благоварского района выполнены работы по благоустройству сквера им. Канзафар-Бия по улице Пушкина.

Источник: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан.