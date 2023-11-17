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17 Ноября , 10:00

На еженедельном совещании с бизнес-шерифами обсудили актуальные меры поддержки для предпринимателей

Еженедельное совещание с бизнес-шерифами становится площадкой обмена опытом и решения возникающих вопросов, совместной работы по разработке новых инструментов взаимодействия и мер поддержки. 

Одной из тем, рассмотренных на еженедельном онлайн-совещании 15 ноября,  стал вопрос формирования Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. 

Начальник управления инвестиционного развития Министерства экономического развития и инвестиционной политики республики Светлана Колесникова рассказала о взаимодействии с респондентами в рамках работы по формированию Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Напомним, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Пилотная апробация рейтинга прошла в 2014 году в 21 субъекте Российской Федерации. Башкортостан участвует в Национальном рейтинге с 2015 года. 

Республика в течение последних пяти лет демонстрирует положительную динамику, с 2021 года входит в ТОП – 5 регионов-лидеров рейтинга (2021, 2022 годы – 5 место, 2023 год -  4 место).

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.
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Теги:"нацпроекты"
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