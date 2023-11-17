На еженедельном совещании с бизнес-шерифами обсудили актуальные меры поддержки для предпринимателей

Одной из тем, рассмотренных на еженедельном онлайн-совещании 15 ноября, стал вопрос формирования Национального рейтинга состояния инвестиционного климата.





Начальник управления инвестиционного развития Министерства экономического развития и инвестиционной политики республики Светлана Колесникова рассказала о взаимодействии с респондентами в рамках работы по формированию Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.





Напомним, Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса. Пилотная апробация рейтинга прошла в 2014 году в 21 субъекте Российской Федерации. Башкортостан участвует в Национальном рейтинге с 2015 года.





Республика в течение последних пяти лет демонстрирует положительную динамику, с 2021 года входит в ТОП – 5 регионов-лидеров рейтинга (2021, 2022 годы – 5 место, 2023 год - 4 место).





Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.