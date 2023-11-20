В Башкирии до конца 2023 года планируется завершить строительство семи долгостроев

- В Республике Башкортостан насчитывалось 125 проблемных объектов и порядка 10 тысяч граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. За эти годы проделана огромная работа. Благодаря совместным усилиям руководства республики, федерального Фонда развития территорий и Минстроя РБ сегодня в Башкортостане задан хороший темп по завершению строительства ранее проблемных объектов. До конца года необходимо ввести их в эксплуатацию и запустить выплаты тем, кто их ожидает, - отметил Артем Ковшов.





Напомним, в республике за пять лет удалось восстановить в правах порядка 9 тысяч участников долевого строительства - это более 90% от их общего количества, завершить строительство 68 домов. По 38 домам 3439 гражданам выплачено возмещение на сумму 9,081 млрд рублей. Еще 1208 граждан ожидают восстановления своих жилищных прав.



Достройка проблемных объектов долевого строительства ведет к увеличению объемов ввода жилья в регионе, что, в свою очередь, является качественным показателем реализации федеральной программы «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».





За 10 месяцев 2023 года в республике восстановили права 1537 граждан – участников, из Единого реестра проблемных объектов (ЕРПО) исключили 19 проблемных домов, 8 из них введены в эксплуатацию в сентябре-октябре. Всего с 1 января 2021 года из ЕРПО исключено 114 объектов республики.





Артем Ковшов напомнил, что в настоящее время на территории Республики Башкортостан насчитывается 22 проблемных объекта. Шесть из них достраиваются силами республики - пять домов в поселке Цветы Башкирии завершаются в рамках банкротства застройщика ООО «БашСтройКомплект» (205 дольщиков ожидают свои квартиры); один дом в кварталах № 290-292 по ул. Пархоменко в Уфе планируется к завершению в рамках масштабного инвестиционного проекта (МИП), 99 дольщиков будут восстановлены в своих правах. Один дом ООО СК «Квартал» в квартале № 533, ограниченном улицами Октябрьской революции, Пушкина, Новомостовой и проспектом Салавата Юлаева в Уфе планируется сдать до конца 2023 года путем применения механизмов федерального фонда. 111 дольщиков будут восстановлены в своих правах





По 3 объектам – дом застройщика «Маштехресурсы» в Черниковке, один из литеров ЖК «Московский» и дом в селе Буздяк – до конца года ожидается рассмотрение на Наблюдательном совете федерального Фонда. Таким образом, планируется восстановить права более 530 граждан – участников строительства. По 11 домам ожидается смена решения Фонда на выплаты возмещения гражданам. В рамках указанных мер планируется восстановить права 388 граждан – участников строительства.

Источник: Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан.