В Башкирии пройдет «Неделя ремесел»

Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в целях популяризации предпринимательства среди традиционных ремесленников, поддержки действующих производителей и коммерциализации отрасли.





Мероприятие включает деловую программу, форум креативных индустрий, выставку-ярмарку «Приволжье» для субъектов малого и среднего предпринимательства сферы народных художественных промыслов и ремесел, республиканский конкурс «Лучший ремесленник - 2023», а также ремесленные и творческие мастер-классы.





К участию в выставке-ярмарке «Приволжье» приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан.









Заявки принимаются до 21 ноября по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfviMYdly0EqDZUOvN1rF35wXvnfB1r2fmgNqOFU3NBlGATmA/viewform?usp=sharing

Телефон для связи:+7 (937) 490 98 06, Аминева Гульназ Гайсовна, главный специалист отдела НХП АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан».