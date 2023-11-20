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20 Ноября , 17:00

В Башкирии пройдет «Неделя ремесел»

С 1 по 3 декабря 2023 года в Уфе на площадке ВДНХ ЭКСПО состоится традиционная «Неделя ремесел», направленная на развитие креативных индустрий. 

В Башкирии пройдет «Неделя ремесел»
В Башкирии пройдет «Неделя ремесел»
Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в целях популяризации предпринимательства среди традиционных ремесленников, поддержки действующих производителей и коммерциализации отрасли.

Мероприятие включает  деловую программу, форум креативных индустрий, выставку-ярмарку «Приволжье» для субъектов малого и среднего предпринимательства сферы народных художественных промыслов и ремесел, республиканский конкурс «Лучший ремесленник - 2023», а также ремесленные и творческие мастер-классы.

К участию в выставке-ярмарке «Приволжье» приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан. 

Заявки принимаются до 21 ноября по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfviMYdly0EqDZUOvN1rF35wXvnfB1r2fmgNqOFU3NBlGATmA/viewform?usp=sharing 

Телефон для связи:+7 (937) 490 98 06, Аминева Гульназ Гайсовна, главный специалист отдела НХП АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан». 
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Теги:"нацпроекты"
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