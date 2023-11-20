В Башкирии пройдет «Неделя ремесел»

Мероприятие проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в целях популяризации предпринимательства среди традиционных ремесленников, поддержки действующих производителей и коммерциализации отрасли.
Мероприятие включает деловую программу, форум креативных индустрий, выставку-ярмарку «Приволжье» для субъектов малого и среднего предпринимательства сферы народных художественных промыслов и ремесел, республиканский конкурс «Лучший ремесленник - 2023», а также ремесленные и творческие мастер-классы.
К участию в выставке-ярмарке «Приволжье» приглашаются субъекты малого и среднего предпринимательства Республики Башкортостан.
Телефон для связи:+7 (937) 490 98 06, Аминева Гульназ Гайсовна, главный специалист отдела НХП АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан».