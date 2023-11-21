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21 Ноября , 13:41

Минсельхоз Башкортостана и компания «РЖД Логистика» подпишут соглашение о сотрудничестве

В Башкирии по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК». Основной его целью является увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции.

На XVI Международной неделе бизнеса (МНБ-2023), которая пройдет в Уфе с 22 по 25 ноября, Минсельхоз Башкортостана и компания «РЖД Логистика» подпишут соглашение о сотрудничестве. 
 
Соглашение направлено  на формирование мероприятий, включающих в себя комплексную организацию работ по логистическому аудиту. Это необходимо для формирования транспортно-логистических возможностей и развития сервисов, направленных на увеличение объемов реализации сельскохозяйственной продукции из Башкортостана.

За  10 месяцев 2023 года предприятия АПК Башкирии отправили железной дорогой 5271 вагон зерна общим весом 370,8 тыс. тонн. Из них 4193 вагона, или 297,2 тыс. тонн, направлены на экспорт. По сравнению с январём-октябрём прошлого года объём отгрузок за границу увеличился почти в 4,5 раза.


Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан.
 
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Теги:"нацпроекты"
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