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21 Ноября , 13:34

Учитель Республики Башкортостан написала книгу «Школа-большая, маленькая жизнь»

Классный руководитель «шаймуратовского класса» им. Героя Российской Федерации генерал-майора М.М. Шаймуратова, учитель биологии школы №1 села Стерлибашево Республики Башкортостан Рима Булатовна Мустафина написала книгу «Школа-большая, маленькая жизнь».

Учитель Республики Башкортостан написала книгу «Школа-большая, маленькая жизнь»
Учитель Республики Башкортостан написала книгу «Школа-большая, маленькая жизнь»
Книга участвовала во Всероссийском литературно-художественном конкурсе, приуроченном к Году педагога и наставника «Пора писать книги - 2023» и победила в номинации «Лучшая коллективная книга выпускников» в категории «Педагог».

 -Сколько труда, терпения, усилий нужно прилагать, чтобы услышать, как твои школьные дети называют тебя любимым классным руководителем. Я всегда задумывалась над тем, какого классного руководителя я бы хотела для своих детей. В своей работе с детьми я представляла себя классным руководителем своих детей, - говорит Рима Мустафина.

Мустафина Рима Булатовна, учитель биологии и технологии, высшей категории школы №1 с. Стерлибашево. В октябре 2022 года, пройдя большой отборочный тур, стала очным участником 2-го Всероссийского форума классных руководителей.
 
Источник: Министерство образования и науки Республики Башкортостан.
Учитель Республики Башкортостан написала книгу «Школа-большая, маленькая жизнь»
Учитель Республики Башкортостан написала книгу «Школа-большая, маленькая жизнь»
Учитель Республики Башкортостан написала книгу «Школа-большая, маленькая жизнь»
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Теги:"нацпроекты"
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