Учитель Республики Башкортостан написала книгу «Школа-большая, маленькая жизнь»

Книга участвовала во Всероссийском литературно-художественном конкурсе, приуроченном к Году педагога и наставника «Пора писать книги - 2023» и победила в номинации «Лучшая коллективная книга выпускников» в категории «Педагог».



-Сколько труда, терпения, усилий нужно прилагать, чтобы услышать, как твои школьные дети называют тебя любимым классным руководителем. Я всегда задумывалась над тем, какого классного руководителя я бы хотела для своих детей. В своей работе с детьми я представляла себя классным руководителем своих детей, - говорит Рима Мустафина.





Мустафина Рима Булатовна, учитель биологии и технологии, высшей категории школы №1 с. Стерлибашево. В октябре 2022 года, пройдя большой отборочный тур, стала очным участником 2-го Всероссийского форума классных руководителей.

Источник: Министерство образования и науки Республики Башкортостан.