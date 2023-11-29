В Стерлитамаке прошёл республиканский учебно-тренировочный семинар по каратэ

Семинар проводил шестикратный чемпион России, победитель кубка Мира 2010 года, чемпион Европы 2012 года. Мастер спорта России по каратэ, мастер спорта международного класса по восточному боевому единоборству Денис Клюев.

Семинар был для детей познавательный и интересный. В день по две тренировки: одна тренировка утром, вторая - вечером. Денис разбирал с детьми моменты возникающие во время боя (кумитэ) и многие моменты объяснял и показывал детально. При работе в парах поправлял детей, когда дети выполняли задания самостоятельно. Также наставник отвечал на все интересующие вопросы, которые задавали дети. Каждому был вручен диплом участника семинара.

Источник: МКУ УФКСиТ МР ИР РБ.