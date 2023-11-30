МФЦ города Стерлитамак стал площадкой «круглого стола» для предпринимателей

«Для развития бизнеса необходимы условия, при которых получить государственную поддержку смогут как можно большее количество предпринимателей. Очень важна совместная работа профильных ведомств и делового сообщества. Благодаря кредитам по льготной ставке субъекты МСП получают широкие возможности. Предприниматели смогут запустить новое производство или модернизировать действующее, провести капитальный ремонт помещений, и тем самым сделать значимый шаг в развитии своего бизнеса», — сказал Артур Асадуллин.

Уастники мероприятия узнали о мерах поддержки предпринимательства принятых Управлением Росреестра в регионе.

Как отметила руководитель филиала МФЦ г. Стерлитамак Эльза Вагапова, в офисах «Мои документы» организовано предоставление более 190 видов услуг для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

На вопросы предпринимателей и представителей юридических лиц в сфере узаконения недвижимости ответила начальник межмуниципального отдела по Стерлитамакскому району и городу Стерлитамак Управления Росреестра по Республике Башкортостан Елена Амирханова.

Также она отметила, что Росреестр Башкортостана активно взаимодействует с профессиональными сообществами, застройщиками, кредитными организациями, органами власти и местного самоуправления, бизнесом.

Об оказании юридической помощи субъектам предпринимательской деятельности в рамках полномочий рассказала Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Башкортостан по городу Стерлитамак Светлана Беляева.

Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22405/