-5 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
4 Декабря , 14:44

Башкирия вошла в пятерку лучших регионов по итогам Всероссийской акции "Вода России" в 2023 году

Стали известны итоги юбилейного сезона Всероссийской волонтерской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России». 

Башкирия вошла в пятерку лучших регионов по итогам Всероссийской акции "Вода России" в 2023 году
Башкирия вошла в пятерку лучших регионов по итогам Всероссийской акции "Вода России" в 2023 году

Результаты объявили на Международном форуме-выставке "Россия".  Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов «Вода России» проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». 

По итогам акции Республика Башкортостан вошла в пятерку лучших регионов. Как отметили организаторы мероприятия, этот год  для акции «Вода России» - особенный, юбилейный. Вот уже 10 лет неравнодушные жители страны выходят с одной единственной целью - сделать берега водоемов более чистыми. За все время проведения акции «Вода России» в субботниках приняло участие 9,5 миллионов волонтеров. Они вывезли с берегов водных объектов почти 11 миллионов мешков мусора. 

Источник: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан.

Автор:
Теги:"нацпроекты"
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru