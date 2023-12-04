Башкирия вошла в пятерку лучших регионов по итогам Всероссийской акции "Вода России" в 2023 году

Результаты объявили на Международном форуме-выставке "Россия". Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов «Вода России» проводится в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».



По итогам акции Республика Башкортостан вошла в пятерку лучших регионов. Как отметили организаторы мероприятия, этот год для акции «Вода России» - особенный, юбилейный. Вот уже 10 лет неравнодушные жители страны выходят с одной единственной целью - сделать берега водоемов более чистыми. За все время проведения акции «Вода России» в субботниках приняло участие 9,5 миллионов волонтеров. Они вывезли с берегов водных объектов почти 11 миллионов мешков мусора.



Источник: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан.