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4 Декабря , 14:48

Представители Башкирии победили на фестивале создателей контента MEDIALABFEST

В Москве прошёл Всероссийский фестиваль создателей контента MEDIALABFEST, который собрал порядка 500 руководителей студенческих и молодежных медиацентров и представителей региональных контент-проектов со всей страны. Мероприятие соответствует целям и задачам национального проекта «Образование».

Представители Башкирии победили на фестивале создателей контента MEDIALABFEST
Представители Башкирии победили на фестивале создателей контента MEDIALABFEST
Главная тема мероприятия — «Фокус на важное». Она раскрылась в 4 направлениях программы: медиа, креативная экономика, профессиональное развитие и ментальное здоровье.  Также прошла торжественная церемония награждения победителей участников конкурса Росмолодёжь.Гранты в рамках MEDIALABFEST | Всероссийского фестиваля создателей контента. Рекомендовано 6 проектов на общую сумму 4 970 000 рублей. Среди них победителями стали два проекта из Республики Башкортостан:

Милана Колесникова, проект - Академия медиа менторства «Мидии», 1 489 000 рублей.
Дарья Разумейкина, проект - Йәшлек.Подкаст, 253 000 рублей.

"Поздравляем и желаем успешной реализации проектов! Пусть их победа станет для других мотивацией и толчком в развитии собственных проектов", - отметили организаторы фестиваля. 
 
Источник: Государственный комитет Республики Башкортостан по молодёжной политике.
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Теги:"нацпроекты"
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