Представители Башкирии победили на фестивале создателей контента MEDIALABFEST

Главная тема мероприятия — «Фокус на важное». Она раскрылась в 4 направлениях программы: медиа, креативная экономика, профессиональное развитие и ментальное здоровье. Также прошла торжественная церемония награждения победителей участников конкурса Росмолодёжь.Гранты в рамках MEDIALABFEST | Всероссийского фестиваля создателей контента. Рекомендовано 6 проектов на общую сумму 4 970 000 рублей. Среди них победителями стали два проекта из Республики Башкортостан:





Милана Колесникова, проект - Академия медиа менторства «Мидии», 1 489 000 рублей.

Дарья Разумейкина, проект - Йәшлек.Подкаст, 253 000 рублей.





"Поздравляем и желаем успешной реализации проектов! Пусть их победа станет для других мотивацией и толчком в развитии собственных проектов", - отметили организаторы фестиваля.

Источник: Государственный комитет Республики Башкортостан по молодёжной политике.