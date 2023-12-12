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12 Декабря , 15:10

На Госуслугах Башкортостана размещена инструкция по работе с Госключом

На региональном портале Госуслуг размещена инструкция по подписанию документов с помощью мобильного приложения «Госключ», созданного для подписания юридически значимых документов в электронном виде.

На Госуслугах Башкортостана размещена инструкция по работе с Госключом
На Госуслугах Башкортостана размещена инструкция по работе с Госключом

Госключ - это приложение для подписания юридически значимых документов в электронном виде. В приложении можно бесплатно получить сертификат и сформировать усиленную квалифицированную или неквалифицированную (УКЭП или УНЭП). Сертификаты доступны всем, у кого есть подтвержденная учётная запись на Госуслугах.

Госключ теперь интегрирован с сервисами регионального портала Госуслуг. Документы, которые можно подписать электронной подписью мобильного приложения Госключ перечислены в инструкции.

Внедрение приложения отвечает целям  национального проекта «Цифровая экономика». 

Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан.

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Теги:"нацпроекты"
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