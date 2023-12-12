На Госуслугах Башкортостана размещена инструкция по работе с Госключом

Госключ - это приложение для подписания юридически значимых документов в электронном виде. В приложении можно бесплатно получить сертификат и сформировать усиленную квалифицированную или неквалифицированную (УКЭП или УНЭП). Сертификаты доступны всем, у кого есть подтвержденная учётная запись на Госуслугах.



Госключ теперь интегрирован с сервисами регионального портала Госуслуг. Документы, которые можно подписать электронной подписью мобильного приложения Госключ перечислены в инструкции.

Внедрение приложения отвечает целям национального проекта «Цифровая экономика».

Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан.