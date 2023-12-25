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25 Декабря , 16:00

Компания из Башкирии будет поставлять в Узбекистан емкости для хранения сжиженного газа

В рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» компания ООО «Оптимум Интер Парес» из Башкортостана подписала договор о поставке в Узбекистан емкостей для хранения сжиженного газа на сумму 160 млн рублей.

Компания из Башкирии будет поставлять в Узбекистан емкости для хранения сжиженного газа
Компания из Башкирии будет поставлять в Узбекистан емкости для хранения сжиженного газа

Договор подписан в ходе визита делегации Башкортостана в Узбекистан. 

В бизнес-миссии приняли участие 8 компаний республики В ходе переговоров предпринимателям Узбекистана были также представлены башкирский мед, травяной чай и бальзам. Представители компаний Узбекистана заинтересовались в данной продукции и запросили образцы, коммерческие предложения для дальнейшего просчета поставок, а также каталоги и буклеты с ассортиментом товаров.

Источник: Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан.

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Теги:"нацпроекты"
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