Компания из Башкирии будет поставлять в Узбекистан емкости для хранения сжиженного газа

Договор подписан в ходе визита делегации Башкортостана в Узбекистан.

В бизнес-миссии приняли участие 8 компаний республики В ходе переговоров предпринимателям Узбекистана были также представлены башкирский мед, травяной чай и бальзам. Представители компаний Узбекистана заинтересовались в данной продукции и запросили образцы, коммерческие предложения для дальнейшего просчета поставок, а также каталоги и буклеты с ассортиментом товаров.

Источник: Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан.