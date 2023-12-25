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25 Декабря , 15:45

Предприниматели из Башкортостана прошли обучение по программе «Экспортеры 2.0» в Москве

Представители ООО «Вэй Пак» и ООО «Башлес» завершили обучение в 9 потоке бизнес-акселератора «Экспортеры 2.0» на базе Школы управления «СКОЛКОВО». 

Предприниматели из Башкортостана прошли обучение по программе «Экспортеры 2.0» в Москве
Предприниматели из Башкортостана прошли обучение по программе «Экспортеры 2.0» в Москве

Мероприятие организовали в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт». 

Цель программы заключается в развитии экспортного потенциала компаний: помочь в разработке дорожной карты и выходе компаний на мировой уровень. Преимуществом бизнес-акселератора для наших предпринимателей является формат обучения, поскольку 70% программы составляет проектная работа и применение полученных знаний на практике. 

Источник: Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан.

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Теги:"нацпроекты"
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