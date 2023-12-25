Предприниматели из Башкортостана прошли обучение по программе «Экспортеры 2.0» в Москве

Мероприятие организовали в соответствии с целями национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Цель программы заключается в развитии экспортного потенциала компаний: помочь в разработке дорожной карты и выходе компаний на мировой уровень. Преимуществом бизнес-акселератора для наших предпринимателей является формат обучения, поскольку 70% программы составляет проектная работа и применение полученных знаний на практике.

Источник: Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан.