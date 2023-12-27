Бизнесмены Башкирии на 4,27 балла оценили удовлетворенность региональными мерами господдержки

Средняя оценка составила 4,27 балла из 5 возможных, что на 0,2 балла выше результата аналогичного периода прошлого года.

Опрос отражает удовлетворенность региональными налоговыми льготами, государственными субсидиями, финансовой поддержкой, услугами Гарантийного фонда. Респондентам было предложено оценить условия и простоту процесса получения государственной поддержки и другое.

Напомним, в России реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», он направлен на поддержку бизнеса на всех этапах развития.

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.