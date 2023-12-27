-12 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
27 Декабря , 14:20

Бизнесмены Башкирии на 4,27 балла оценили удовлетворенность региональными мерами господдержки

Региональное Министерство предпринимательства и туризма  по итогам 11 месяцев прошедшего года провело опрос предпринимателей по удовлетворенности региональными мерами государственной поддержки. Участие в опросе приняли 92 респондента.

Бизнесмены Башкирии на 4,27 балла оценили удовлетворенность региональными мерами господдержки
Бизнесмены Башкирии на 4,27 балла оценили удовлетворенность региональными мерами господдержки

Средняя оценка составила 4,27 балла из 5 возможных, что на 0,2 балла выше результата    аналогичного периода прошлого года.

Опрос отражает удовлетворенность региональными налоговыми льготами, государственными субсидиями, финансовой поддержкой, услугами Гарантийного фонда. Респондентам было предложено оценить условия и простоту процесса получения государственной поддержки и другое. 

Напомним, в России реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», он  направлен на поддержку бизнеса на всех этапах развития.

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.

 
Автор:
Теги:"нацпроекты"
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru