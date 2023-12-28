В Стерлитамаке реализовали проект по итогам предпринимательского часа

Участвуя в предпринимательском часе, автор проекта получил информационную и консультационную помощь. Также ему рассказали о мерах поддержки, которые в регионе оказывают предпринимателям. Так, благодаря участию в грантовом конкурсе от Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан автор проекта открыл в Стерлитамаке новый кибер клуб «Никнейм».





Заместитель главы администрации города по развитию предпринимательства и инвестициям Артур Асадуллин отметил удобное место расположения клуба в центре города, привлекательные условия, внимательный персонал.

Источник: Администрация ГО г. Стерлитамак РБ.