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28 Декабря , 16:10

В Стерлитамаке реализовали проект по итогам предпринимательского часа

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Стерлитамаке открылся новый кибер клуб «Никнейм».

В Стерлитамаке реализовали проект по итогам предпринимательского часа
В Стерлитамаке реализовали проект по итогам предпринимательского часа
Участвуя в предпринимательском часе, автор проекта получил информационную и консультационную помощь. Также ему рассказали о мерах поддержки, которые в регионе оказывают предпринимателям. Так, благодаря участию в грантовом конкурсе от Министерства предпринимательства и туризма Республики Башкортостан автор проекта открыл в Стерлитамаке новый кибер клуб «Никнейм». 

Заместитель главы администрации города по развитию предпринимательства и инвестициям Артур Асадуллин отметил удобное место расположения клуба в центре города, привлекательные условия, внимательный персонал. 
 
Источник: Администрация ГО г. Стерлитамак РБ.
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Теги:"нацпроекты"
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