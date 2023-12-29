Башкирия вошла в число 10 регионов, где отмечено наибольшее снижение смертности

Высоких показателей удалось достичь благодаря комплексу принимаемых мер, направленных на достижение результата. Это стало возможным благодаря региональным программам «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Среди основных причин смертности на первых местах остаются сердечно-сосудистые (ССЗ) и онкологические заболевания. Для своевременного выявления ССЗ и их лечения в Башкортостан за последние четыре года поставлено более 100 единиц медоборудования, открыто четыре республиканских сосудистых центра в Нефтекамске, Белорецке, Сибае, Кумертау, благодаря чему жители имеют возможность получить экстренную высокотехнологичную медицинскую помощь по кардиопрофилю рядом с домом, не обращаясь в республиканский кардиоцентр.

В республике проводится ежегодная акция «Здоровая республика – здоровый регион».

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.