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29 Декабря , 11:57

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым

Руководитель корпорации проинформировал президента об исполнении гособоронзаказа, ситуации в области российского авиа- и автомобилестроения, а также о ходе импортозамещения.

Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым
Президент РФ Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором государственной корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым

По словам главы госкорпорации, производство танков в России за последние два года увеличилось в семь раз, производство боеприпасов для стрелкового оружия, реактивных систем залпового огня и артиллерии нарастили в 50 раз. Также в 5,5 раза выросло производство легкой бронетехники.

Чемезов также обратил внимание, что основная продукция «Ростеха» имеет гражданский характер. Так, он доложил Путин о выпуске самолетов и двигателей для них.

Также была затронута ситуация в российском автомобилестроении, в том числе разработка беспилотных машин и электромобилей.

Подробнее в источнике: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73191

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73191/photos/74311

 

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Теги:"нацпроекты"
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