Башкирия в лидерах по реализации в России программы субсидированного найма

С помощью программы субсидированного найма работодатели могут получить от государства компенсацию на оплату труда сотрудников при трудоустройстве отдельных категорий граждан. Среди них – молодые люди до 30 лет, работники, находящиеся под риском увольнения или потерявшие работу, участники СВО и ряд других категорий. Средства выплачиваются поэтапно – через 1, 3 и 6 месяцев после трудоустройства. В Башкортостане за одного сотрудника работодатель может вернуть 24,3 тыс. рублей в месяц (это минимальный размер оплаты труда (МРОТ) + страховые взносы + районный коэффициент). В общей сложности, если сотрудник проработает в компании не менее полугода, работодатель может рассчитывать на субсидию в размере почти 73 тыс. рублей.

Для получения дополнительной информации по участию в программе можно обращаться в центр занятости или ознакомиться самостоятельно с инструкцией по условиям по ссылке http://www.bashzan.ru/posts/3970.

Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.