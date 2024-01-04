Башкирская микрокредитная компания перевыполнила плановые показатели 2023 года по поддержке бизнеса

При плановом показателе 500 действующих заемщиков в сегменте действующего бизнеса компанией в настоящее время обслуживается 523 субъекта МСП.

Как сообщил директор Башкирской микрокредитной компании Ильгам Закиров, средняя сумма предпринимательского займа в ссудном портфеле по итогу 2023г. составила 1,5 млн рублей, средняя ставка по займам - составила 6,0% годовых. В течение 2023 года микрофинансовой господдержкой воспользовались субъекты предпринимательства и самозанятые в 52 муниципалитетах республики, наибольший удельный вес (22,4%) в структуре ссудного портфеля компании занимают предпринимательские займы, выданные субъектам МСП производственной сферы.

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.