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4 Января , 13:12

Башкирская микрокредитная компания перевыполнила плановые показатели 2023 года по поддержке бизнеса

Башкирская микрокредитная компания перевыполнила все количественные показатели по предоставлению микрофинансовой господдержки, установленные национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Башкирская микрокредитная компания перевыполнила плановые показатели 2023 года по поддержке бизнеса
Башкирская микрокредитная компания перевыполнила плановые показатели 2023 года по поддержке бизнеса

При плановом показателе 500 действующих заемщиков в сегменте действующего бизнеса компанией в настоящее время обслуживается 523 субъекта МСП.  

Как сообщил директор Башкирской микрокредитной компании Ильгам Закиров, средняя сумма предпринимательского займа в ссудном портфеле по итогу 2023г. составила 1,5 млн рублей, средняя ставка по займам - составила 6,0% годовых. В течение 2023 года микрофинансовой господдержкой воспользовались субъекты предпринимательства и самозанятые в 52 муниципалитетах республики, наибольший удельный вес (22,4%) в структуре ссудного портфеля компании занимают предпринимательские займы, выданные субъектам МСП производственной сферы.

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.

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Теги:"нацпроекты"
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