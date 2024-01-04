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4 Января , 11:13

Школьники Башкирии приняли участие в конкурсе «Новогодний арт-дизайн»

Завершился первый этап республиканского конкурса «Новогодний арт-дизайн» в рамках республиканской акции «Ёлочка, живи!». 

Школьники Башкирии приняли участие в конкурсе «Новогодний арт-дизайн»
Школьники Башкирии приняли участие в конкурсе «Новогодний арт-дизайн»

Мероприятие призвано содействовать популяризации экологического мировоззрения, поддержке и развитию системы непрерывного экологического образования, что является одной из задач федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Ребята и их наставники представили результаты праздничного оформления помещений и территорий образовательных учреждений. В мероприятии приняли участие обучающиеся 410 образовательных организаций из 41 городского округа и муниципального района республики.

Работы из 107 образовательных организаций были направлены на отборочный республиканский этап конкурса. 

Источник: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан.

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Теги:"нацпроекты"
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