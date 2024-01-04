Школьники Башкирии приняли участие в конкурсе «Новогодний арт-дизайн»

Мероприятие призвано содействовать популяризации экологического мировоззрения, поддержке и развитию системы непрерывного экологического образования, что является одной из задач федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».



Ребята и их наставники представили результаты праздничного оформления помещений и территорий образовательных учреждений. В мероприятии приняли участие обучающиеся 410 образовательных организаций из 41 городского округа и муниципального района республики.



Работы из 107 образовательных организаций были направлены на отборочный республиканский этап конкурса.

Источник: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан.