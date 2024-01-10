В Башкирии подвели итоги республиканского конкурса «Новогодний арт-дизайн»

Мероприятие призвано содействовать поддержке и развитию системы непрерывного экологического образования, что является одной из задач федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
Обладателями Гран-при конкурса стали:
- детский сад № 30 «Алёнушка» города Белебея - среди дошкольных образовательных организаций;
- средняя общеобразовательная школа № 1 села Серафимовский Туймазинского района - среди общеобразовательных учреждений.
В число победителей конкурса вошли:
- учреждение дополнительного образования Альтаир Аургазинского района;
- средняя общеобразовательная школа села Старокуручево Бакалинского района;
- Дом пионеров и школьников Белокатайского района;
- средняя общеобразовательная школа имени Фатиха Карима села Аитово Бижбулякского района;
- детский сад «Солнышко» села Исянгулово Зианчуринского района;
- детский сад № 5 города Межгорье;
- детский сад № 9 «Берёзка» Мелеузовского района;
- детский сад № 25 города Нефтекамска.
Источник: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан.