В Башкирии подвели итоги республиканского конкурса «Новогодний арт-дизайн»

Мероприятие призвано содействовать поддержке и развитию системы непрерывного экологического образования, что является одной из задач федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Обладателями Гран-при конкурса стали:

- детский сад № 30 «Алёнушка» города Белебея - среди дошкольных образовательных организаций;

- средняя общеобразовательная школа № 1 села Серафимовский Туймазинского района - среди общеобразовательных учреждений.





В число победителей конкурса вошли:

- учреждение дополнительного образования Альтаир Аургазинского района;

- средняя общеобразовательная школа села Старокуручево Бакалинского района;

- Дом пионеров и школьников Белокатайского района;

- средняя общеобразовательная школа имени Фатиха Карима села Аитово Бижбулякского района;

- детский сад «Солнышко» села Исянгулово Зианчуринского района;

- детский сад № 5 города Межгорье;

- детский сад № 9 «Берёзка» Мелеузовского района;

- детский сад № 25 города Нефтекамска.

Источник: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан.