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10 Января , 15:07

В Башкирии подвели итоги республиканского конкурса «Новогодний арт-дизайн»

В дни новогодних каникул в Башкортостане в онлайн-формате прошел финал республиканского конкурса «Новогодний арт-дизайн» в рамках акции «Ёлочка, живи!».

В Башкирии подвели итоги республиканского конкурса «Новогодний арт-дизайн»
В Башкирии подвели итоги республиканского конкурса «Новогодний арт-дизайн»

Мероприятие призвано содействовать поддержке и развитию системы непрерывного экологического образования, что является одной из задач федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

Обладателями Гран-при конкурса стали:
- детский сад № 30 «Алёнушка» города Белебея - среди дошкольных образовательных организаций;
- средняя общеобразовательная школа № 1 села Серафимовский Туймазинского района - среди общеобразовательных учреждений.

В число победителей конкурса вошли:
- учреждение дополнительного образования Альтаир Аургазинского района;
- средняя общеобразовательная школа села Старокуручево Бакалинского района;
- Дом пионеров и школьников Белокатайского района;
- средняя общеобразовательная школа имени Фатиха Карима села Аитово Бижбулякского района;
- детский сад «Солнышко» села Исянгулово Зианчуринского района;
- детский сад № 5 города Межгорье;
- детский сад № 9 «Берёзка» Мелеузовского района;
- детский сад № 25 города Нефтекамска.
 
Источник: Министерство лесного хозяйства Республики Башкортостан.
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Теги:"нацпроекты"
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