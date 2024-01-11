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11 Января , 14:53

В сосудистый центр Стерлитамака Республики Башкортостан поставлено современное оборудование

В Региональный сосудистый центр (РСЦ) Стерлитамака Республики Башкортостан поставлена современная ангиографическая установка Siemens Artis. 

В сосудистый центр Стерлитамака Республики Башкортостан поставлено современное оборудование
В сосудистый центр Стерлитамака Республики Башкортостан поставлено современное оборудование
Это стало возможным благодаря реализации программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранения".  Это оборудование установлено в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения и позволяет специалистам производить ангиографию, флебографию, коронарографию и др.
 
Кроме того, при использовании ангиографа проводят ангиопластику, стентирование артерий, тромбоэкстракцию, эмболизацию сосудов и другие сложные операции, востребованные у населения. 

Новая ангиографическая установка обладает более высоким качеством изображения при низкой лучевой нагрузке для пациентов и персонала. Кроме того, в этом году в сосудистом центре начнёт работать цифровой маммограф. 
 
Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.
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Теги:"нацпроекты"
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