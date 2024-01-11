В сосудистый центр Стерлитамака Республики Башкортостан поставлено современное оборудование

Это стало возможным благодаря реализации программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" национального проекта "Здравоохранения". Это оборудование установлено в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения и позволяет специалистам производить ангиографию, флебографию, коронарографию и др.

Кроме того, при использовании ангиографа проводят ангиопластику, стентирование артерий, тромбоэкстракцию, эмболизацию сосудов и другие сложные операции, востребованные у населения.





Новая ангиографическая установка обладает более высоким качеством изображения при низкой лучевой нагрузке для пациентов и персонала. Кроме того, в этом году в сосудистом центре начнёт работать цифровой маммограф.

Источник: Министерство здравоохранения Республики Башкортостан.