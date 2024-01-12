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12 Января , 14:22

В Башкирии участник нацпроекта «Производительность труда» модернизует производство при поддержке федерального ФРП

Белорецкий завод теплового оборудования – участник национального проекта «Производительность труда» получил льготный заем по программе «Повышение производительности труда» федерального Фонда развития промышленности в размере 60 млн рублей. 

В Башкирии участник нацпроекта «Производительность труда» модернизует производство при поддержке федерального ФРП
В Башкирии участник нацпроекта «Производительность труда» модернизует производство при поддержке федерального ФРП

Предприятие планирует провести комплексную модернизацию действующего производства, что позволит увеличить объем выпускаемой продукции на 30 %. Приобретение высокотехнологического оборудования в рамках проекта позволит снизить  себестоимость продукции за счет снижения трудоемкости, повысить производительность и объем выпуска готовой продукции. За весь период реализации проекта планируется выпуск 225 тыс. единиц тепловых пушек, а объем налоговых поступлений в бюджет составит около 77 млн рублей.

Источник: Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан.

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Теги:"нацпроекты"
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