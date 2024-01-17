А за что на самом деле осудили Алсынова*?

Как выяснили журналисты, дело вовсе не в цитате про «черный народ» и не в образе «защитника природы». Публикуем их материал полностью:

За что в Башкирии осудили Фаиля Алсынова*?

В последние дни республику сотрясает большой общественный резонанс в связи с судебным процессом Фаиля Алчинова (Алсынова)*. Несмотря на то, что материалы дела широко разошлись в СМИ и социальных сетях, большинство граждан, выступающих в защиту Алсынова*, до сих пор не понимают, за что судят одного из руководителей запрещенной организации БОО «Башкорт»** и в чем выражается его экстремистская деятельность. В данной статье попытаемся разобраться, как в юридической стороне вопроса, так и в общественно-политических событиях, связанных с этим уголовным делом.

Юридическая сторона и общественная опасность

Итак, Фаиль Алсынов* осужден Баймакским районным судом на четыре года колонии общего режима по части 1 статьи 282 УК РФ. По этой статье судят за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, совершенные публично лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года.

То есть уголовная ответственность наступает за публичные экстремистские высказывания, совершенные во второй раз в течение одного года. За первый раз человека привлекают только к административной ответственности. Тем самым государство дает человеку подумать над своим поведением, сделать выводы над своими публичными речами, допуская, что один раз человек может и оступиться.

Рассмотрим оба случая публичных выступлений Фаиля Алсынова*, в которых суды усмотрели экстремистские высказывания.

Первый случай произошел во время частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Так, 24 сентября 22-го года Алсынов* обратился к башкирам со следующим призывом на башкирском языке: «Самых умных и сильных башкирских ребят бросают в огонь. Это для башкир самый настоящий геноцид. Война против Украины не наша война». Также он обратился к родителям, призывая их «не посылать своих детей на бессмысленную войну». В этом же его призыве пространные рассуждения о России как империи (не разделяя государство в исторической перспективе от Русского государства и Российской Империи), часто обобщая понятием «эта империя», при этом рассматривает Россию как государство одного народа — русских. И обвиняет Россию и русских в «многовековом геноциде, угнетении, унижении и грабежах» башкир. Что это — как не противопоставление русских и башкир?

Речевая цель его обращения — убеждение и навязывание националистических взглядов и отношений, построенных на противопоставлении «своих» башкир и «чужих» русских и Русского государства, способного на геноцид, угнетение, грабеж и репрессии других народов. Очевидно, что такой текст разжигает ненависть между двумя народами, веками мирно живущими на одной земле и в составе одного государства, имеющими одну общую историю.

Согласно материалам административного дела, результатом оказываемого психологического воздействия обращением Алсынова* является внедрение в массовое сознание башкир мысли о том, что истинный враг и агрессор для башкир было и остается Русское государство (Россия).

По данному случаю Кировским районным судом Уфы Фаиль Алсынов* был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ, в качестве наказания назначен штраф в 10 тысяч рублей. Как видите, несмотря на достаточно жесткие и явно разжигающие ненависть между народами высказывания, Фаиля Алсынова привлекли лишь к административной ответственности, поскольку в 2022 году это было в «первый» раз. Задокументированный «первый» раз.

Второй случай экстремистского высказывания, повлекший привлечение Алсынова* уже к уголовной ответственности, произошел через семь месяцев, 23 апреля 2023 года, на публичном мероприятии в селе Ишмурзино Баймакского района.

Видео этого выступления есть в интернете, каждый, кто хочет, может посмотреть. Целиком текст выступления приводить не будем, остановимся на отдельных моментах. В частности, есть следующие высказывания: «Скоро нас не останется. Наши земли, народ уничтожали веками», «Это наша земля, мы отсюда не уедем. Армяне уедут в свою страну, русские уедут в Рязань, татары уедут в Татарстан, черный народ уедет к себе, мы не можем уехать, наш дом здесь» (Алсынов* почему-то упирает на эту фразу, якобы «кара халык» — черный народ, использовал в понимании как чернорабочий, хотя здесь, как видите, идет перечисление названий национальностей), далее «Под нами не осталось нашей земли. Мы стоим на одной ноге. Поэтому, односельчане, башкиры, надо объединяться! Абзелиловские, если нужна помощь — мы не чужие люди, это наша земля! И без этого наши исконные земли, земли наших предков — Оренбуржья, Кургана, Перми отобрали у башкир, остался маленький Башкортостан!», «Поэтому нужно просыпаться! Нужно прийти в сознание! Хватит! Ради кого погибают наши парни? А в это время тут некому защищать наши земли. Армяне тут забирают наши земли и не только армяне, говорю в кавычках, есть и другие».

И снова, как видите, противопоставление народов и противопоставление башкир своему государству. Заметьте, что Алсынов* не ставит целью обсуждение путей решения проблем, а стремится возбудить аудиторию, вызвать широкий общественный резонанс, раскачать и дестабилизировать ситуацию. Так у него было всегда и везде.

Можно много приводить примеров, практически каждое публичное выступление Алсынова* характеризуется одинаково.

Здесь можно вспомнить и 7 ноября 2020 года, когда в селе Кармаскалы силовые ведомства республики провели профилактические мероприятия, в результате чего были задержаны 36 человек, большинство из которых активисты и сторонники БОО «Башкорт»**. У задержанных было изъято огнестрельное и холодное оружие. Суть кармаскалинской истории сводилась к следующему: используя конфликт двух местных жителей, встать на защиту одной из сторон и используя физическое и силовое преимущество, взять под контроль «армянский бизнес». Правда, армян в той истории по факту не оказалось. Вместе с тем, первым о «беспределе полиции» в социальных сетях начал писать Фаиль Алсынов* (позже пост он удалил), призывая встать на защиту совершенно безобидных 36 молодых башкир. В посте также противопоставлялись армяне и башкиры.

Также в 2018-2019 годах БОО «Башкорт»** по поводу и без повода собирала сотни ребят в тех или иных населенных пунктах Зауралья. Например, в курдском кафе в Сибае по пьяни подрались два башкира, дальше сплетни по чатам соцсетей и мессенджеров, в итоге в Сибай съезжаются несколько сотен молодых башкир наказать курдов за якобы избиение башкир. Побродив, ребята поняли, что курды ни при чем, и разъехались.

Аналогичная история в Белорецке — студент медколледжа, местный таджик или узбек, присутствовал при разборке двух местных (башкиры или татары) студентов, просто присутствовал, причем парень худощавый и мелкий. Сплетни в чатах извратили эту историю в противостояние башкир то ли с таджикской диаспорой, то ли с узбекской. И снова несколько сотен молодых башкир съезжаются наказать диаспору пришлых мигрантов.

Каждая из этих историй сопровождалась эмоциональными постами Фаиля Алсынова* и других лидеров БОО «Башкорт»** в соцсетях с призывами каждому неравнодушному башкиру выехать на место и защитить честь башкирского народа.

Как видите, Фаиль Алсынов* просто провокатор и популист, но его маргинальное окружение и политическая оппозиция пытаются представить его как «совесть нации» и «лучшего сына» башкирского народа.

Что такое БОО «Башкорт»**?

В мае 2020 года Верховный суд Республики Башкортостан удовлетворил иск прокуратуры о признании общественной организации «Башкорт»** экстремистской организацией и запрете ее деятельности. Даже после объявления предостережения о недопустимости нарушения законодательства, члены организации не прекратили заниматься противоправной деятельностью. В состав руководителей и участников объединения входили лица, ранее судимые за преступления экстремистской направленности, при активном участии которых на территории республики систематически проводились массовые публичные мероприятия, не согласованные с органами власти, с целью осуществления призывов к экстремистской деятельности.

Признание БОО «Башкорт»** экстремистской организацией — это одно из наиболее резонансных событий в башкирском политическом процессе в ее межнациональном измерении. В этих условиях актуализируется вопрос о причинах подобного жесткого решения государственных органов, которые, на наш взгляд, имеют под собой как объективные, так и субъективные факторы.

Эти факторы кроются в генезисе деятельности самой организации, психологических характеристиках ее лидеров и вырабатываемых ей идеологемах. Известно, что организация БОО «Башкорт»** появилась в 2014 году в результате раскола среди активистов другой радикальной организации — «Кук буре». Тогда сразу три заместителя председателя «Кук буре» Ф. Алчинов*, Р. Байназаров и Р. Габбасов демонстративно вышли из организации и начали проявлять мощную активность, в том числе подкрепленную финансовыми средствами.

Уже тогда деятельность организации привлекла внимание силовых структур, итогом которой стало возбуждение региональным МВД уголовного дела на Ф. Алсынова*, Р. Габбасова и Ю. Аралбаева за жесткое групповое избиение инвалида И. Мамбетова, не согласного с деятельностью организации. Однако уголовное дело было «спущено на тормозах», и в это же время организация начала активно выступать против разработки шиханов Башкирской содовой компанией. По странному совпадению с этого момента начал разгораться конфликт Р. Хамитова с представителями содового монополиста.

Почувствовав определенную уверенность в своей безнаказанности, организация разворачивает агитацию и пропаганду среди башкирского населения в сельской местности. В лучших традициях националистического популизма лидеры организации придавали этнические окрасы любым бытовым или хозяйственным конфликтам, а также активно вмешивались в политические процессы, пытаясь устроить торг с властью и все более радикализируя свои политические требования.

Параллельно БОО «Башкорт»** создавала свои филиалы в районах, где проходили йыйыны, тем самым пытаясь расширить границы националистической пропаганды. Попытки муниципальных властей вступить с ними в диалог сопровождались ухмылками со стороны активистов, которые прямо говорили о том, что теперь «они здесь настоящая власть», и угрозами привести на акции протеста «несколько тысяч башкир». Любых не согласных с их деятельностью они тут же объявляли «врагами башкирского народа».

В этой связи примечательно, что привычка выдавать личное мнение от всего башкирского народа является любимым приемов этих активистов.

Вместе с тем, у самого башкирского общества всегда вызывали сомнения моральные качества практически всех ее лидеров. Р. Габбасов в 2004 году Лефортовским районным судом г. Москвы был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («убийство»), и приговорен к семи годам колонии строгого режима. Главный провокатор V Всемирного курултая башкир Э. Мухаметьянов в 2006 году был осужден на три года условно и признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 п. 1 ст. 161 УК РФ («грабеж»), а уже через год в 2007 году снова был осужден на три года условно по ч. 2 п. 1 ст. 163 («вымогательство»). Лидер организации в Ишимбайском районе Ю. Аралбаев в 2008 году признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека), ч.2 п. «а» ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений), ч.1 ст. 116 УК РФ (побои).

Нельзя и не упомянуть тот факт, что уголовный бэкграунд, помноженный на политические амбиции, порой вызывал неподдельный смех республиканской общественности. Апогеем такого «политического маразма» организации стало новогоднее поздравление Ф. Алчинова* «башкортостанцам», записанное на фоне Белого дома.

Радикализация БОО «Башкорт»** также превращала их в «центр притяжения» иных носителей радикальных идеологем, в том числе казахстанских пантюркистов, с которыми они вместе открыто обсуждали противодействие «российской угрозе». Символичным в этой связи является и то, что лидеры «Башкорта»** не скрывают своих пантюркистских взглядов и при любом удобном случае изображают приветствие «Бозкуртов» — поднятая вверх рука, где большой, средний и безымянный пальцы сомкнуты и вытянуты вперед, а мизинец и указательный пальцы подняты вверх. Трактовка данного приветствия следующая: указательный палец означает ислам, мизинец — тюрок, соединение большого, безымянного и среднего пальцев — печать, образованная между ними пустота — мир. А общее значение: «Мы наложим на мир тюркско-исламскую печать».

Определенные волнения также вызвали тесные контакты БОО «Башкорт»** с националистами других республик Российской Федерации, объединенных в Демократический конгресс народов России, ставящий во главу угла цель создание «дуги нестабильности» в национальных республиках, стимулирование «антимосковских» настроений и укрепление идей этнического сепаратизма.

Вместе с тем решение суда о признании БОО «Башкорт»** экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории Российской Федерации фактически оказалось декларативным решением. То есть формально признали и запретили, фактически это решение никак не отразилось на деятельности лидеров и активистов БОО «Башкорт»**. Продолжаются те же практики организации, проводятся те же мероприятия, звучат те же популистские речи. Наблюдая пару лет за происходящим, лидеры БОО «Башкорт»** поняли, что не надо себя так называть, и в остальном ничего не мешает им вести себя так же, как и раньше, ездить по сельским глубинкам и баламутить население.

Радий Хабиров против националистов

Здесь следует отметить, что существенные проблемы у националистов и экстремистов начались с приходом Радия Хабирова к власти в республике.

В июне 2019 года, еще в статусе врио Главы республики, Радий Хабиров сказал: «Мы живем в большой многонациональной республике. С теми людьми, которые проповедуют шовинизм, практически скатываются к расизму, нам не по пути. При своих полномочиях и возможностях я буду к ним беспощаден».

Далее им последовательно реализовывалась политика по купированию идей национализма и сепаратизма, а также правовому пресечению деятельности националистических организаций и их лидеров.

Так, признание Верховным судом Республики Башкортостан в мае 2020 года общественной организации «Башкорт»** экстремистской организацией и запрет ее деятельности стали возможными благодаря политической воле Главы республики. Поскольку до него власти предпочитали не ввязываться в прямой конфликт с националистами, что приводило к заигрыванию с ними и росту их влияния.

Тема СВО еще больше и глубже обострила противоречия между деятельностью лидеров БОО «Башкорт»** и политикой республиканских властей по сохранению межнационального согласия и единства. Глава республики, как лицо ответственное за происходящее в регионе, ответственное за воспитание всего подрастающего поколения, за единство народов республики, поступил совершенно правильно, направив обращение к прокурору республики с просьбой дать правовую оценку экстремистским высказываниям Ф. Алсынова* в селе Ишмурзино Баймакского района.

Националисты пытаются по-своему интерпретировать данный факт, обвиняя Р.Хабирова в «доносе». Действительно он мог не направлять такого письма, но решил направить. Принесли ему и подписал или инициировал лично — это не важно. Важно то, что с политической точки зрения это ответственное решение, твердая позиция непримиримости с акторами национализма и экстремизма.

В результате Ф. Алсынов* не только осужден и привлечен к уголовной ответственности, но и внесен 16 января 2024 года в список экстремистов и террористов. Такой учет ведется Росфинмониторингом для блокирования банковских и финансовых операций указанных лиц, в целях усложнения ведения ими экстремистской или террористической деятельности.

Искренний народ, хайповая тема и политическое самоубийство Ильдуса Илишева

Башкиры — народ очень искренний, отзывчивый и доверчивый. Об этом писали еще классики русской литературы, приезжавшие в наши края лечится кумысом, это подтверждают и события сегодняшнего дня.

Например, во всех без исключения школах Баймакского района местные жители организовали мастерские по гуманитарной помощи для СВО. Где-то плетут сети, где-то закатывают различные заготовки, где-то фасуют, собирают, шьют и т.д. Кто что может. Потому что сопереживают военнослужащим, мобилизованным и добровольцам, потому и отозвались искренне и бескорыстно.

Также массовость получилось организовать во время судебных процессов Ф. Алсынова* 15-го и 17-го января т.г., сумев продвинуть в чатах башкирских деревень образ совсем ни в чем не повинного отца четверых детей, который еще и заявляет — "я же защищал наш язык, природу, республику, я просто патриот своего народа, поэтому меня хотят посадить". Этот образ зашел, люди откликнулись. Жертва режима же, не иначе.

Объективно было упущением со стороны государства не проводить информационно-разъяснительную работу среди населения. Понимания у людей — за что и почему — нет до сих пор. Как и нет понимания, кто такой Фаиль Алсынов*. Кроме того, что он же "еребез, телебез, динебез тип йороган кеше!" (он же человек, который за нашу землю, язык и религию!), 90 процентов пришедших поддержать ничего и не скажут. Тут даже и лжи-то в общем нет, только проблемы поднимались, чтобы возбудить массы людей в моменте. А решения поднимаемых проблем Алсынова никак не интересовали. Да и не понимает он в этих вопросах ничего, чтобы как-то суметь их решить. Популисты по-другому не работают, они могут с пеной у рта спорить с вами о проблемах нейрохирургии или ядерной энергетики, если будет публика, и это им будет нужно для популизма (хайпа).

Алсынов* со своими соратниками из БОО "Башкорт"**, напротив, смогли мобилизовать население через желтые СМИ и чаты деревень, городов и районов, а самое главное — смогли сформировать нарратив об Алсынове, как отце четверых детей и простом патриоте своего народа.

После того, как история Алсынова* стала массово расходиться по простым жителям республики, к теме стали подключаться и представители интеллигенции, прежде всего, творческой. Так закрепился тренд на поддержку Алсынова*.

От хайпа не удержался даже Ильдус Губайдуллович Илишев, бывший министр культуры и вице-премьер республиканского правительства в 2005-2010 годах, позже перешедший на дипломатическую службу.

С твердостью инквизитора и уверенностью прокурора он обвинил республиканские власти в полной некомпетентности, при этом выразил абсолютную поддержку Фаилю Алсынову*.

Одним из обвинений Илишева было в том, что власти не должны никого преследовать, что он вообще не сторонник таких методов. На что один из тг-каналов опубликовал видео с замены председателя ВКБ Румиля Азнабаева на Азамата Галина. На видео вице-премьер Илишев почти ни на кого не давит и практически никому не угрожает. Здесь еще стоит вспомнить выборы ректора УГАИ в 2010 году (правда, коллектив академии не испугался тогда угроз вице-премьера).

Ну и, конечно, Ильдус Губайдуллович, республиканские власти никогда никого не преследовали, когда МВД подчинялось республиканским властям, не было поломанных судеб, изгнанных жителей, преследуемых по всей стране командированными сотрудниками башкирской милиции. И Благовещенска с сотнями избитых граждан тоже не было! Ильдус Губайдуллович это всё осуждает!

Если серьезно, то полагаем, что Илишев совершил политическое самоубийство. Во-первых, предал Хабирова, которому многим обязан (оказал существенное содействие при назначении на должность вице-премьера, поддержал при переходе на дип.службу и мн. др). Во-вторых, стал нерукопожатным для приличных людей в МИДе и в СВР (публичная поддержка лидера сепаратистов никогда не проходит бесследно). В-третьих, ну и чего Вы добились, Ильдус Губайдуллович, не разобравшись?

Заключение

По информации одного из наших источников, злая ирония во всей этой истории заключается в том, что изначально Фаиля Алсынова* хотели осудить условно. Однако подняв ставки 15-го января т.г. массовым несанкционированным митингом, было решено дать практически максимальный срок, возможный по данной статье.

В период СВО, и это касается любой страны мира, когда государство ведет боевые действия, порядки ужесточаются, на шантаж власть вестись не будет.

Таким образом Фаиль Алсынов* и его маргинальное окружение неверно оценили обстановку, а мобилизовав толпы людей к зданию суда, оказали Фаилю медвежью услугу.

Конечно, жаль детей Алсынова*, но Фаиль целенаправленно шел к этому. Националистический популизм терпят до поры до времени.

Выводы из этой истории нужно будет сделать всем. Государству в первую очередь необходимо выработать системную работу с башкирским обществом, обществу научиться критически, а не мифологизировано воспринимать действительность и совместно с властями сформировать идеологемы будущего многонациональной республики.

* — включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

** — 22.05.2020 решением Верховного суда РБ организация «Башкорт» признана экстремистской организацией и ее деятельность запрещена на территории РФ.

Автор: Марина Полетаева Источники: https://i-gazeta.com/news/novosti/2024-01-17/za-chto-v-bashkirii-osudili-failya-alsynova-3606756 https://i-gazeta.com/news/novosti/2024-01-17/za-chto-v-bashkirii-osudili-failya-alsynova-3606756