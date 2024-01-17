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17 Января , 14:37

Господдержка пчеловодов Башкортостана за 3 года превысила 57 млн рублей

С 2021 по 2023 годы пчеловодам Республики Башкортостан выделили более 57 млн рублей грантов и субсидий в рамках федеральных и региональных программ.

Башкирия лидирует по производству товарного меда в России. Доля Башкортостана в общероссийском объеме производства меда составляет около 10,5%. В рамках реализации региональной программы по развитию пчеловодства до 2030 года, объем товарного меда в регионе увеличился на 10%. 

Господдержка пчеловодам Башкортостана была выделена в рамках грантовой программы «Агростартап», за 3 года 8 пчеловодов региона защитили проекты и получили в общей сложности 21,6 млн рублей на развитие. Также 24,4 млн рублей пасечники получили из бюджета республики в качестве компенсации части затрат на приобретение оборудования. Еще более 4 млн рублей субсидий было выделено сельхозпотребкооперативам, занимающимся производством и переработкой мёда.

Кроме этого в 2023 году в Башкортостане заработала программа развития колодно-бортевого пчеловодства, в рамках которой пчеловодам выплатили 6,9 млн рублей субсидий.

Напомним, в России действует Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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Теги:"нацпроекты"
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