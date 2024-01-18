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18 Января , 15:38

В Башкирии проходит акция «Ёлки в щепки»

После новогодних праздников жители республики могут не выбрасывать елки, а  сдать деревья на переработку. 

В Башкирии проходит акция «Ёлки в щепки»
В Башкирии проходит акция «Ёлки в щепки»
 В соответствии с целями нацпроекта "Экология" для популяризации вторичной переработки отходов в республике проводится акция «Ёлки в щепки».


Во всех муниципальных образованиях Башкирии с 5 января и до 1 марта будут проводиться мероприятия по приему деревьев у населения. Собранные ели будут переданы при необходимости в фермерские хозяйства на корм, а также могут быть измельчены при помощи шредеров для получения щепы, которую можно использовать в благоустройстве для отсыпки дорожек и клумб, на фермах для подстилки животным. 

Источник: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан.
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Теги:"нацпроекты"
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