В Башкирии проходит акция «Ёлки в щепки»

В соответствии с целями нацпроекта "Экология" для популяризации вторичной переработки отходов в республике проводится акция «Ёлки в щепки».







Во всех муниципальных образованиях Башкирии с 5 января и до 1 марта будут проводиться мероприятия по приему деревьев у населения. Собранные ели будут переданы при необходимости в фермерские хозяйства на корм, а также могут быть измельчены при помощи шредеров для получения щепы, которую можно использовать в благоустройстве для отсыпки дорожек и клумб, на фермах для подстилки животным.



Источник: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан.