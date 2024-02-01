-9 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
1 Февраля , 15:23

Более 900 мастеров-ремесленников Башкирии получили господдержку в Центре «Мой бизнес»

Благодаря реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", более 900 талантливых ремесленников из Башкортостана получили заслуженную господдержку от Центра "Мой бизнес". В следующем году ожидается еще больше мастеров-ремесленников, которым будет предоставлена возможность развивать и продвигать свой бизнес.

Более 900 мастеров-ремесленников Башкирии получили господдержку в Центре «Мой бизнес»
Более 900 мастеров-ремесленников Башкирии получили господдержку в Центре «Мой бизнес»
В рамках этого проекта, 258 предпринимателей, 591 самозанятый человек и 52 физических лица прошли специализированное обучение на мастер-классах, круглых столах и вебинарах. Организатором этих мероприятий выступил Центр народных художественных промыслов (НХП). Консультанты Центра НХП оказывают помощь предпринимателям в вопросах правового и налогового характера, а также помогают им продвигать свою продукцию на различных маркетплейсах и ярмарках.

Благодаря господдержке, более 300 ремесленников из Башкортостана смогли представить свои уникальные изделия на известных выставках и ярмарках, таких как Поволжская ярмарка ремесел и сувениров, "Иван-да-Марья", "Жар-птица", "Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры" и "Неделя ремесел". В результате выставки-ярмарки народных художественных промыслов России "Ладья. Зимняя сказка-2023", Республика Башкортостан получила заслуженное третье место в номинации "За лучшее художественное оформление региональной экспозиции".
 
Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан
Автор:Регина Шангареева
Теги:"нацпроекты"
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru