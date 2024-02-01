Более 900 мастеров-ремесленников Башкирии получили господдержку в Центре «Мой бизнес»

В рамках этого проекта, 258 предпринимателей, 591 самозанятый человек и 52 физических лица прошли специализированное обучение на мастер-классах, круглых столах и вебинарах. Организатором этих мероприятий выступил Центр народных художественных промыслов (НХП). Консультанты Центра НХП оказывают помощь предпринимателям в вопросах правового и налогового характера, а также помогают им продвигать свою продукцию на различных маркетплейсах и ярмарках.
Благодаря господдержке, более 300 ремесленников из Башкортостана смогли представить свои уникальные изделия на известных выставках и ярмарках, таких как Поволжская ярмарка ремесел и сувениров, "Иван-да-Марья", "Жар-птица", "Уфа. Арт. Ремесла. Сувениры" и "Неделя ремесел". В результате выставки-ярмарки народных художественных промыслов России "Ладья. Зимняя сказка-2023", Республика Башкортостан получила заслуженное третье место в номинации "За лучшее художественное оформление региональной экспозиции".
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