В Башкирии еще четыре села получили доступ к скоростному интернету и мобильной связи

- В Башкортостане активно развивается связь как за счет государственных программ, так и благодаря инвестициям частных операторов связи. Инженеры устанавливают новые линии связи, запускают базовые станции и обновляют телекоммуникационное оборудование. Для жителей населенных пунктов республики расширение возможностей связи и покрытия имеет огромное значение. Быстрый интернет позволяет жителям удаленных и небольших территорий полностью использовать ресурсы сети, получать доступ к учебным и рабочим платформам, а предпринимателям дает возможность расширить границы своего бизнеса, — прокомментировал Геннадий Разумикин, министр цифрового развития Республики Башкортостан.



Технические специалисты установили телекоммуникационное оборудование в селах, работающее на низких частотах, чтобы обеспечить максимальное покрытие. Они также использовали средние частоты, которые обеспечивают сильный сигнал и достаточную пропускную способность для обслуживания абонентов. Согласно данным оператора, после проведения работ средняя скорость передачи данных составила около 60 Мбит/с.



Жители сел уже ощутили преимущества телекоммуникационных услуг. Лидером по количеству телефонных разговоров среди новых абонентов стали жители Копей-Кубово. За три недели в январе они общались более тысячи часов в общей сложности. А по количеству интернет-трафика рекордсменами стали жители Куянтаево: за то же время они загрузили более четырех терабайт данных.



В 2023 году операторы связи в Башкортостане установили и модернизировали около 1,3 тысячи базовых станций стандарта 4G.