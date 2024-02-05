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5 Февраля , 12:41

В Башкирии еще четыре села получили доступ к скоростному интернету и мобильной связи

В небольших населенных пунктах Башкортостана, где живет менее тысячи человек, наконец-то появилась стабильная связь и мобильный интернет четвертого поколения 4G (LTE). Теперь жители Сухоречки в Бижбулякском районе, Куянтаево в Баймакском районе, Кугарчей в Кугарчинском районе и Копея-Кубово в Буздякском районе могут испытывать все преимущества цифровых сервисов. Развитие инфраструктуры связи и увеличение доступа к интернету в малонаселенных и отдаленных местах - одна из важных задач нацпроекта "Цифровая экономика".

В Башкирии еще четыре села получили доступ к скоростному интернету и мобильной связи
В Башкирии еще четыре села получили доступ к скоростному интернету и мобильной связи

- В Башкортостане активно развивается связь как за счет государственных программ, так и благодаря инвестициям частных операторов связи. Инженеры устанавливают новые линии связи, запускают базовые станции и обновляют телекоммуникационное оборудование. Для жителей населенных пунктов республики расширение возможностей связи и покрытия имеет огромное значение. Быстрый интернет позволяет жителям удаленных и небольших территорий полностью использовать ресурсы сети, получать доступ к учебным и рабочим платформам, а предпринимателям дает возможность расширить границы своего бизнеса, — прокомментировал Геннадий Разумикин, министр цифрового развития Республики Башкортостан.

Технические специалисты установили телекоммуникационное оборудование в селах, работающее на низких частотах, чтобы обеспечить максимальное покрытие. Они также использовали средние частоты, которые обеспечивают сильный сигнал и достаточную пропускную способность для обслуживания абонентов. Согласно данным оператора, после проведения работ средняя скорость передачи данных составила около 60 Мбит/с.

Жители сел уже ощутили преимущества телекоммуникационных услуг. Лидером по количеству телефонных разговоров среди новых абонентов стали жители Копей-Кубово. За три недели в январе они общались более тысячи часов в общей сложности. А по количеству интернет-трафика рекордсменами стали жители Куянтаево: за то же время они загрузили более четырех терабайт данных.

В 2023 году операторы связи в Башкортостане установили и модернизировали около 1,3 тысячи базовых станций стандарта 4G.

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Теги:"нацпроекты"
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