Школьники из Башкирии стали участниками проекта «Первые в России – стране возможностей»!

Это мероприятие для активной молодежи было организовано в рамках нацпроекта "Образование" Движением Первых совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей».



Организаторами поездки детской делегации из республики на выставку являются региональное отделение общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» совместно с Министерством образования и науки республики.



Дни, проведенные детьми в Москве, были насыщены интересными и познавательными мероприятиями. Они ознакомились с уникальной интерактивной экспозицией, которая включала более четырех тысяч медиаэкранов, также была организована экскурсия по городу и другие интересные мероприятия.

Школьники получили много новой информации о столице России, посетили разнообразные выставки и познакомились с детскими коллективами со всей страны. Поездка наполнила их положительными эмоциями, они наслаждались красотами столицы и поняли, что достижение своих целей возможно, если работать упорно и стремиться к успеху.

Источник: Администрация Стерлибашевского района Республики Башкортостан