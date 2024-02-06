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6 Февраля , 11:19

Школьники из Башкирии стали участниками проекта «Первые в России – стране возможностей»!

23 школьника из Стерлибашевского района Башкортостана приняли участие в уникальном проекте «Первые в России – стране возможностей», который проходил на выставке-форуме «Россия» в Москве на ВДНХ.

Школьники из Башкирии стали участниками проекта «Первые в России – стране возможностей»!
Школьники из Башкирии стали участниками проекта «Первые в России – стране возможностей»!

Это мероприятие для активной молодежи было организовано в рамках нацпроекта "Образование" Движением Первых совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей».

Организаторами поездки детской делегации из республики на выставку являются региональное отделение общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» совместно с Министерством образования и науки республики.

Дни, проведенные детьми в Москве, были насыщены интересными и познавательными мероприятиями. Они ознакомились с уникальной интерактивной экспозицией, которая включала более четырех тысяч медиаэкранов, также была организована экскурсия по городу и другие интересные мероприятия.
Школьники получили много новой информации о столице России, посетили разнообразные выставки и познакомились с детскими коллективами со всей страны. Поездка наполнила их положительными эмоциями, они наслаждались красотами столицы и поняли, что достижение своих целей возможно, если работать упорно и стремиться к успеху.

Источник: Администрация Стерлибашевского района Республики Башкортостан

Школьники из Башкирии стали участниками проекта «Первые в России – стране возможностей»!
Школьники из Башкирии стали участниками проекта «Первые в России – стране возможностей»!
Школьники из Башкирии стали участниками проекта «Первые в России – стране возможностей»!
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Теги:"нацпроекты"
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