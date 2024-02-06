В Башкирии открылся новый офис Центра «Мой бизнес»

Основная цель развития сети офисов Центра заключается в обеспечении предпринимателям удобного доступа к государственной поддержке. Новый офис станет привлекательным местом для предпринимателей из южной части региона. Теперь в Центр могут обратиться как уже действующие, так и начинающие предприниматели, а также самозанятые лица, экспортеры, инвесторы и физические лица, которые только задумываются о создании собственного дела. Офисы работают по принципу «одного окна» и предоставляют посетителям по всей стране необходимую помощь и государственную поддержку.



- На данный момент в республике зарегистрировано около 136 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, включая порядка 500 в Зианчуринском районе, а также 1365 самозанятых граждан. В новом офисе в Исянгулово предпринимателям муниципалитета и близлежащих районов доступны все услуги Центра, – отметил Рустем Афзалов, министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.



В рамках проведенного мероприятия состоялась встреча с предпринимателями, на которой представители организаций, занимающихся поддержкой бизнеса, в онлайн-формате рассказали о действующих мерах государственной поддержки в регионе.

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан