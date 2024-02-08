Инвестиционный портал Башкирии установил рекорд в 12 тысяч посещений в месяц

В большей степени аудиторию портала составляют предприниматели региона и внешние инвесторы, которых интересуют субсидии и государственная поддержка малого бизнеса, инвестиционные и предпринимательские часы, контакты бизнес-шерифов в муниципалитетах, новости, бизнес-мероприятия.



– Портал развивается, становится еще более прикладным и полезным для представителей бизнеса. К примеру, на предпринимательские часы через сервис ежемесячно подается более 80 заявок с проектами, – сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Динар Шарафутдинов.





В 2023 году количество новых посетителей Инвестпортала увеличилось на 8 500, а самыми популярными запросами для граждан стали обращения к мерам поддержки от государства при ведении предпринимательской деятельности, запись на презентацию своих проектов в формате предпринимательских часов.



Одновременно с этим возросло количество просмотров Инвестиционной карты, обращений в антикризисный центр и за получением статуса резидента особых экономических территорий. Наибольшую активность проявляют предприниматели города Уфы, Стерлитамака, Туймазов, Мелеуза, Нефтекамска, Белебея и Сибая.

Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан