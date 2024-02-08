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8 Февраля , 15:44

Инвестиционный портал Башкирии установил рекорд в 12 тысяч посещений в месяц

Инвестиционный портал Башкортостана INVESTRB.RU в январе 2024 года посетили 12 тысяч пользователей, что на 40% превысило показатель прошлого года. В январе 2023 года на портале зафиксировано 7,3 тысячи визитов. Развитие онлайн-сервиса проводится для улучшения качества жизни и ведения предпринимательской деятельности в регионе, что обязательно для реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ».

Инвестиционный портал Башкирии установил рекорд в 12 тысяч посещений в месяц
Инвестиционный портал Башкирии установил рекорд в 12 тысяч посещений в месяц
В большей степени аудиторию портала составляют предприниматели региона и внешние инвесторы, которых интересуют субсидии и государственная поддержка малого бизнеса, инвестиционные и предпринимательские часы, контакты бизнес-шерифов в муниципалитетах, новости, бизнес-мероприятия. 

– Портал развивается, становится еще более прикладным и полезным для представителей бизнеса. К примеру, на предпринимательские часы через сервис ежемесячно подается более 80 заявок с проектами, – сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Динар Шарафутдинов.

В 2023 году количество новых посетителей Инвестпортала увеличилось на 8 500, а самыми популярными запросами для граждан стали обращения к мерам поддержки от государства при ведении предпринимательской деятельности, запись на презентацию своих проектов в формате предпринимательских часов.

Одновременно с этим возросло количество просмотров Инвестиционной карты, обращений в антикризисный центр и за получением статуса резидента особых экономических территорий. Наибольшую активность проявляют предприниматели города Уфы, Стерлитамака, Туймазов, Мелеуза, Нефтекамска, Белебея и Сибая.
 
Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан 
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Теги:"нацпроекты"
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