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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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8 Февраля , 15:48

По нацпроекту в Башкирии благоустроили сквер имени Мусы Гареева

У жителей Уфы особую гордость вызывает обновлённый сквер, названный в честь Мусы Гареева, военного летчика, который дважды стал Героем Советского Союза. Благодаря реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Уфа обогатилась ещё одной достопримечательностью, местом отдыха и памяти для жителей.

По нацпроекту в Башкирии благоустроили сквер имени Мусы Гареева
По нацпроекту в Башкирии благоустроили сквер имени Мусы Гареева
Благоустройство этого сквера осуществлялось в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая является частью национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом страны.

Сквер стал местом притяжения не только для жителей, но и для всех гостей города. Воплощая в себе дух патриотизма и мужества, пешеходная зона умело вписалась в архитектурный облик района, олицетворяя значимость подвигов Мусы Гареева. Сейчас обновлённый сквер – это историческое место, где можно отдохнуть, насладиться красотой и зеленью, почтить память героя Великой Отечественной войны.
 
Источник: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан
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Теги:"нацпроекты"
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