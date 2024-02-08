По нацпроекту в Башкирии благоустроили сквер имени Мусы Гареева

Благоустройство этого сквера осуществлялось в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая является частью национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом страны.





Сквер стал местом притяжения не только для жителей, но и для всех гостей города. Воплощая в себе дух патриотизма и мужества, пешеходная зона умело вписалась в архитектурный облик района, олицетворяя значимость подвигов Мусы Гареева. Сейчас обновлённый сквер – это историческое место, где можно отдохнуть, насладиться красотой и зеленью, почтить память героя Великой Отечественной войны.

Источник: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан