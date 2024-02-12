Шеф-повар школы № 7 Стерлитамака стала участником Дней торговли Башкирии в Москве

В Москве в рамках Международной выставки «Россия» в ВДНХ прошли Дни торговли Республики Башкортостан, запланированные Министерством торговли РБ.

Председатель Ассоциации предприятий социального питания Республики Башкортостан Энже Ахмадуллина вместе со своей командой, в которую вошла шеф-повар ООО «Центр социального питания» школы № 7 Стерлитамака Рима Черненко, представила блюда башкирской кухни – «Тултыралган-таук» (фаршированная курица) с лапшой, «Губадия», «Табикмак» на основе крупы, «Уря» (национальный суп), «Вак-балеш».

Повара из Башкирии рассказали, как готовятся блюда, показали процесс приготовления гостям, ну и, конечно, угостили всех желающих.