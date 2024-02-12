-11 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
12 Февраля , 19:58

Шеф-повар школы № 7 Стерлитамака стала участником Дней торговли Башкирии в Москве

В Москве в рамках Международной выставки «Россия» в ВДНХ прошли Дни торговли Республики Башкортостан, запланированные Министерством торговли РБ.

Шеф-повар школы № 7 г.Стерлитамака стала участником Дней торговли Республики Башкортостан в Москве
Шеф-повар школы № 7 г.Стерлитамака стала участником Дней торговли Республики Башкортостан в Москве

В Москве в рамках Международной выставки «Россия» в ВДНХ прошли Дни торговли Республики Башкортостан, запланированные Министерством торговли РБ.

Председатель Ассоциации предприятий социального питания Республики Башкортостан Энже Ахмадуллина вместе со своей командой, в которую вошла шеф-повар ООО «Центр социального питания» школы № 7 Стерлитамака Рима Черненко, представила блюда башкирской кухни – «Тултыралган-таук» (фаршированная курица) с лапшой, «Губадия», «Табикмак» на основе крупы, «Уря» (национальный суп), «Вак-балеш». 

Повара из Башкирии рассказали, как готовятся блюда, показали процесс приготовления гостям, ну и, конечно, угостили всех желающих.

 

Разговор с мошенниками должен быть коротким
9 Февраля , 08:04
Сейчас читают
Автор:
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
1 Февраля , 11:12
«Девочка-маугли». В Стерлитамаке женщина держала свою 10-летнюю дочь взаперти и никому не показывала
Новости
8 Февраля , 18:30
За спасение сестры Министр внутренних дел России наградил школьника Стерлитамака Аслана Калямова
Новости
5 Февраля , 16:30
Молодая актриса из Стерлитамака снялась в новом сериале на ТНТ
Антитеррор
7 Февраля , 16:24
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru