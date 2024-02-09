Разговор с мошенниками должен быть коротким

ОБЩЕНИЕ С «БАНКИРАМИ» И «ПРОКУРОРАМИ»

– Никита Сергеевич, как часто совершаются преступления, расследованием которых занимается Ваше управление?

– Такие преступления совершаются ежедневно. Ежемесячно граждане переводят мошенникам свыше 220 млн. рублей. Хуже всего то, что они попадают в долговую яму, оформляя миллионные кредиты. Ущерб от хищений с использованием IT-преступлений в Башкортостане по итогам 2023 года вплотную приблизился к сумме в 3 млрд рублей. Пострадавшими от IT-преступлений стали более 10 тысяч граждан, которые, в большинстве случаев, имеют невысокий доход, являются работниками бюджетной сферы, пенсионерами и проявляют крайнюю доверчивость в обращении с деньгами. Порой непонятно, о чём думают граждане, когда по указанию мошенников берут кредит в банке и переводят деньги на так называемый «безопасный счет».

– Как мошенникам удаётся ввести в заблуждение стольких людей?

– Основная доля (около 75%) в общем количестве преступлений, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершается с применением преимущественно двух способов – по каналам мобильной или интернет-связи и при покупке-продаже различных товаров.

– Кем в основном представляются преступники?

– Наибольшую проблему для раскрытия представляют преступления, совершенные под видом телефонных звонков сотрудников банков (около 50% от общего числа мошенничеств и краж с карт), когда злоумышленники с использованием SIP-телефонии, имитируя работу колл-центра банковского учреждения и используя терминологию сотрудников банков, вводят в заблуждение о якобы несанкционированном списании денег с банковской карты или оформлении кредитов, затем предлагают перевести деньги на «безопасный» счет, либо сообщить реквизиты банковской карты и коды подтверждения банковских операций.

В последнее время также участились случаи звонков мошенников, которые представляются должностными лицами полиции, ФСБ и прокуратуры. Вводя в заблуждение своих жертв в оказании помощи в поимке преступников, либо угрожая уголовной ответственностью за якобы совершенные переводы со счетов потерпевших за пределы Российской Федерации, они убеждают граждан перечислять свои сбережения, а нередко и заемные средства, на якобы безопасные счета.

Например, 15 сентября в Отдел полиции №7 обратился работник Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по республике о том, что неизвестные, позвонив на сотовый телефон и представившись сотрудниками ФСБ и Центрального Банка, похитили денежные средства в сумме 1 миллиона рублей, которые он взял в кредит и перевел через банкоматы на неустановленные счета. Более того, затем он попытался получить кредит в сумме 1 миллиона рублей в другом банке, чтобы перевести мошенникам, но работники банка поняв, что потерпевший находится под воздействием злоумышленников вызвали сотрудников полиции.

На примере одного из руководителей Кугарчинской районной больницы можно рассмотреть типичную мошенническую схему. Так, 9 сентября ему поступает сообщение через мессенджер «Телеграмм» от неизвестного лица под именем «Булат Гарифуллин», который сообщил, что является главным врачом ГБУЗ КБ № 13 г. Уфы и пояснил, что с ним выйдут на связь сотрудники ФСБ, курирующие деятельность Министерства здравоохранения. Далее поступает звонок от якобы сотрудника ФСБ о том, что тот курирует Минздрав республики и нужно сохранить деньги потерпевшего, так как на него хотят оформить кредит и перевести деньги на Украину.

Возникает резонный вопрос: кто такой Булат Гарифуллин и почему именно он сообщает подобные новости? Почему сотрудник ФСБ звонит через Телеграмм? Как в банке можно оформить кредит без самого заявителя и уж тем более его обвинить в переводе на территорию враждебной страны, при том, что это легко проверяется?

Возвращаясь к примеру. После разговора с ФСБ происходит перенаправление потерпевшего к «специалисту» Центробанка, который говорит, что нужно опередить мошенников, то есть те кредиты, которые они хотели взять, получить самому и перевести деньги на безопасную ячейку или счет.

Для большей убедительности они направляют его в определенные отделения банков, адреса которых и фотографии есть в Интернете в свободном доступе.

В результате они, в телефонном режиме провели его по всем отделениям банков, где у него были сбережения, а также где смогли дать кредиты, убедили несколько дней прятаться и жить в гостинице в городе Салавате. По итогу было переведено на неустановленные счета 10 с половиной миллионов, из которых 8 ‒ кредитные. Понимание ситуации пришло только после перевода денег.

Где теперь искать его деньги не ясно. Мошенникам достаточно пяти минут, чтобы прокрутить их на различных счетах, а нам эту цепочку раскручивать нужно больше полугода.

У НАС ЕСТЬ ДВОЙНИКИ

– Откуда у мошенников персональные данные жителей нашего города и республики?

– Отдельной проблемой является то, что большая часть персональных данных граждан, в том числе место работы, есть в сети Интернет, в том числе учебные заведения, которые Вы закончили, – с профилем подготовки и годами прохождения повышения квалификации, а также номера СНИЛС, ИНН и даже паспортов.

А доступ к социальным сетям открывает неограниченные возможности для злоумышленников. Им даже не нужно сильно стараться, они, зная о Вас всё необходимое, создают двойник профиля Вашего знакомого, начальника, родственника и сообщают Вам тревожную информацию.

Так, 2 октября в Отдел полиции № 4 обратился профессор одного из уфимских вузов, которому в мессенджере «Телеграмм» поступило сообщение от якобы ректора о том, что с ним не могут связаться из Министерства науки и образования.

Перезвонив по указанному в сообщении номеру, он узнал, что его персональные данные попали мошенникам, в связи с чем необходимо обналичить сбережения и перевести их на безопасные счета. Поддавшись убеждениям злоумышленников, профессор перевел на их счета более 2,5 млн. рублей.

ТИПИЧНЫЕ ПОСТРАДАВШИЕ

– То есть люди страдают от чрезмерной доверчивости. Кто ещё становится жертвой мошенников?

– Особую категорию потерпевших составляют желающие получить прибыль посредством инвестиций. У них, как правило, невысокий уровень образования и нет «свободных» денег.

Недостаток знаний в сфере финансовых инструментов и инвестиций, компенсируется верой в то, что за месяц можно заработать миллионы. При этом они не задаются вопросом: почему таким образом не зарабатывает остальное население или известные финансисты?

Подобные мошенничества начинаются с того, что под видом финансовых экспертов мошенники в интернете рассказывают об уникальной схеме заработка, обещают прибыль до 250% годовых, нередко возвращая незначительные суммы, заманивая граждан в свои сети.

Дизайн мошеннических сайтов похож на известные торговые площадки, сайт имитирует реальные биржи и может показывать данные реальных торгов. Между тем обычные вклады в рублях приносят от 5 до 10% годовых, самые рискованные инвестиционные паи в банках максимум 20-25% годовых. При этом после того, как потерпевший осуществит вклад денежных средств и захочет вывести прибыль, финансовые эксперты исчезают, денежные средства не возвращаются.

Например, 16 сентября в Отдел полиции №8 города Уфы поступило заявление от продавца магазина «Магнит», которая инвестировала в торговую площадку на иностранном сайте почти два с половиной миллиона рублей по совету финансового специалиста, с которым познакомилась по скайпу.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О РОДИТЕЛЯХ!

– Какой ключик подбирают преступники к пожилым людям?

– Особую обеспокоенность вызывает повторная волна мошенничеств на тему «родственник попал (либо спровоцировал) ДТП». Несмотря на то, что способ давно известный, граждане (в подавляющем большинстве случаев пожилые люди) «клюют» на данную уловку. Здесь расчёт сделан как раз на пожилых людей, так как звонки идут на стационарные телефоны, которыми в современном мире пользуются преимущественно пенсионеры, при этом их постоянно держат на телефоне и не дают опомниться. Злоумышленники звонят на стационарный телефон пожилым гражданам, представляются родственником, просят передать наличными денежными средствами курьерам или совершить банковские переводы за «решение вопроса» об уклонении от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП и компенсацию ущерба пострадавшим. Разговор с «лжеродственником» непродолжителен, затем вступает в разговор сотрудник правоохранительных органов, который подтверждает требование о вышеуказанной «компенсации».

Например, 14 марта потерпевшей возрастом более 70 лет неизвестная женщина позвонила на стационарный телефон, представилась её дочерью, сообщила о том, что дочь стала виновницей ДТП, в результате которого пострадал другой водитель.

В ходе телефонного разговора женщина пояснила, что стороны договорились о денежной компенсации в размере 800 тыс. рублей, якобы на лечение пострадавших. Потерпевшая ответила, что у нее нет таких денег, дома есть только 300 тыс. рублей наличными. Она упаковала денежные средства и передала их неизвестному мужчине, не прекращая при этом телефонного разговора.

Только передав денежные средства, потерпевшая решила позвонить дочери и выяснить, всё ли у нее в порядке.

СТРАННЫЕ ЗВОНКИ

– Какие ещё звонки и сообщения должны насторожить наших горожан?

– Как и в случае с инвестициями, мошенники порой прибегают к манипуляции: сообщением о каком-либо крупном выигрыше либо положенных выплатах привлекают внимание доверчивых граждан.

Так, в Стерлитамаке 67-летней сотруднице медицинского учреждения поступил звонок якобы от сотрудников страховой компании, которые ввели ее в заблуждение и убедили перевести им сбережения. Звонившие сообщили, что горожанке положены страховые выплаты, но для того, чтобы их получить, необходимо отправить деньги за проведение финансовых операций по возмещению, и что эти средства в последующем возвратятся.

Последовав указаниям, женщина перевела более 2,5 миллионов рублей сбережений на продиктованные счета аферистов, но выплаты, разумеется, так и не получила.

Встречаются случаи, когда злоумышленники предлагают вложить денежные средства, под предлогом пассивного заработка.

Например, 12 октября т.г. в отдел полиции по Туймазинскому району обратилась сотрудница одной из школ, которая перевела мошенникам 643 тыс. рублей в надежде получить доход от бронирования отелей.

В этот же день в отдел полиции по Мелеузовскому району обратилась женщина, которой предложили заработать на проставлении оценок к фильмам на одном из интернет-кинотеатров. В результате, злоумышленники убедили ее перевести на их счета более 1 млн. рублей.

В КОНТАКТЕ С ВРАГОМ

– Расскажите о том, как мошенники побуждают граждан совершать противоправные действия.

– В связи со сложившейся политической ситуацией в стране и в мире мошенники, помимо хищения денежных средств, заставляют граждан выполнять определенные действия, которые могут быть уголовно наказуемыми в нашей стране.

Например, 16 мая неустановленными лицами под видом сотрудников службы безопасности банка ПАО «Сбербанк» посредством мессенджера «WhatsApp» совершены мошеннические действия в отношении гражданина И. В последующем они же, пообещав вернуть похищенные денежные средства, склонили гражданина И. передать им одну из схем эвакуации цеха оборонно-промышленного комплекса и поджечь отделение банка в г. Уфе. После того, как гражданин И. выполнил эти условия, ему сообщили, что он оказал содействие сотрудникам «ЦИПСО» Украины (Центр информационно-психологических операций — украинское подразделение ВСУ, занимающееся кибератаками).

По данному факту 26 мая в отношении гражданина И. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Деньги, конечно, ему так никто не вернул, злоумышленники ещё и поиздевались над его положением.

ОСТОРОЖНО: ФИШИНГ!

– Какие схемы интернет-мошенничества набирают обороты?

– В связи с активным ростом рынка электронных платежей и онлайн-шопинга развиваются и новые современные формы мошенничества с использованием информационных технологий. Наиболее популярной схемой является фишинг(англ. fishing «рыбная ловля»). Это вид интернет-мошенничества с целью получить доступ к конфиденциальным данным пользователей или банковским реквизитам.

Фишинг может выражаться посредством e-mail рассылок под видом известных сервисов(социальные сети, торговые площадки), при переходе на которые человек попадает на сайт, внешне неотличимый от настоящего, либо на сайт с переадресацией. Когда пользователь вводит там свои данные, мошенники получают доступ к ним, после чего происходит хищение денежных средств.

Реже встречается взлом аккаунтов и рассылка от друзей с целью наживы. Мошенники пишут на электронную почту или в социальные сети родственникам и знакомым владельца страницы с просьбой срочно перевести денежные средства, придумывая различные ситуации. Зачастую потерпевшие, не разобравшись, сразу же переводят деньги неизвестным лицам.

Например, в социальных сетях, рассылаются сообщения приблизительного содержания: «Привет! Проголосуй, пожалуйста за Софию, это моя племяшка, участвует в конкурсе школы. Вот конкурс…».

При переходе по данным ссылкам открывается страница с вводом номера телефона и персональных данных якобы для регистрации голосования, после чего злоумышленники получают персональные данные.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

– Давайте напомним нашим горожанам, как нужно себя вести, чтобы не потерять свои сбережения.

– Для того чтобы не попасть на удочку мошенников, необходимо исключить принятие поспешных, необдуманных решений, даже если вас торопят и подгоняют. Особенно внимательными нужно быть, если речь идёт о деньгах. Если вам пришло сообщение о неожиданном списании денежных средств, не звоните по указанному в сообщении телефону и не переходите по ссылке.

Настоящий сотрудник банка или службы безопасности знает ваши фамилию имя и отчество, последние 4 цифры вашей карты и то, сколько на ней средств. Он не попросит снять деньги в банкомате и перевести их на другой счет. А сотрудники ФСБ и полиции не звонят, используя интернет-мессенджеры, и не направляют никому скрины своих служебных удостоверений. Кроме того, финансовые организации можно проверить на официальном сайте центрального банка Российской Федерации.

А при поступлении звонков от якобы специалистов по инвестициям с предложением заработать, от операторов сотовой связи, специалистов банка либо сервиса госуслуг, которые просят вас сообщить код из СМС-сообщения, необходимо немедленно завершить разговор.

Подготовила Екатерина ЯКОВЛЕВА