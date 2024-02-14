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14 Февраля , 14:46

В Башкирии восьмиклассник защитил продавщицу от грабителей

По информации издания "Туймазинский вестник", 14-летний Костя Костромитин решительно встал на защиту продавщицы, когда двое взрослых мужчин – 51 и 31 года – решили взять товар с прилавка, не заплатив за него. Женщина выскочила за ними и потребовала, чтобы мужчины оплатили товар, но ее запрос вызвал агрессивную реакцию нападавших, которые приступили к нанесению ударов и угрожали использовать бутылку(украденный товар) в качестве оружия.

В Башкирии восьмиклассник защитил продавщицу от грабителей
В Башкирии восьмиклассник защитил продавщицу от грабителей

В самый ответственный момент Костя вмешался, перехватив руку одного из злоумышленников. Благодаря мальчику, женщина смогла вернуть украденный товар. Однако, разъяренные грабители не остановились и сразу затеяли драку с мальчиком. На счастье, другие покупатели магазина не остались равнодушными и вмешались в схватку, спасая Костю. Оскорбители сумели вырвать у него выпавший из кармана телефон и скрыться.

Тем же вечером оба грабителя были задержаны полицией. Оказалось, что у каждого из них уже была преступная история: одному предъявлялся обвинение в краже, а другой – в совершении наркотического преступления. В отношении них возбуждено уголовное дело.

О самом происшествии Костя рассказал следующее: "Я шел по улице и услышал крики. Увидев, что двое мужчин громко разговаривают с женщиной, я понял, что происходит что-то плохое. Когда один из них замахнулся на женщину с бутылкой в руке, я среагировал инстинктивно и схватил его за руку. Ведь я знаю, что нехорошо бить женщин". Костя отметил, что он по натуре не боец, а любит играть на гитаре и заниматься волонтёрством.

По словам матери, Костя получил ссадины и синяки по всему телу. Женщина прокомментировала, что не удивлена поступком сына, так как он всегда стремится делать добро и помогать другим. 

Источник: Туймазинский вестник 

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