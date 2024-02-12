В Башкирии более 200 садовых товариществ присоединились к тестированию цифровой системы «Мой Сад»

– Цифровизация сферы садоводческих товариществ – неизбежный процесс. Сегодня председателям СНТ сложно владеть всей информацией о товариществах, ведь часто им приходится работать вручную, можно сказать, на тетрадях, – говорит заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – С помощью ГИС у председателей появляется доступ к необходимой информации об объектах недвижимости и их собственниках, наложенных ограничениях, лицевых счетах и многом другом. При этом система автоматически формирует базу данных из открытых источников, с которой можно работать: дополнять реестры, формировать бюллетени для голосования. Это программа будет удобна и при общении с госорганами – формировать заявления, получать ответы на обращения и решения по господдержке. ГИС позволит председателям СНТ, которые реально делают свою работу, вывести товарищество на новый уровень.





– В декабре прошлого года председатели СНТ начали тестировать два модуля системы «Объекты недвижимости» и «Лицевые счета и начисления». Они вносят данные своего учета для пополнения базы данных, а разработчик таким образом получает обратную связь и принимает меры для улучшения существующего функционала, – сообщает министр цифрового развития государственного управления Башкортостана Геннадий Разумикин.





Преимуществом внедрения системы «Мой сад» для председателей СНТ станет автоматизация жизнедеятельности всех направлений, для садоводов – возможность получения информации о деятельности своего СНТ.





В сентябре 2023 года Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал постановление о создании государственной информационной системы «Мой сад — Башкортостан» — единой платформы для решения вопросов СНТ и защиты прав дачников. Документ опубликован на республиканском правовом портале

Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан