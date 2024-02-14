Лесоводы Башкирии продолжают пополнять лесосеменной фонд республики

В 2023 году работники лесной отрасли Башкортостана заготовили более 5 тонн семян основных лесообразующих пород, в том числе: 3,5 т сосны, 1,6 т ели, 37 кг лиственницы, 310 кг семян лиственных деревьев.



Весной семена будут высеяны в лесопитомниках, а уже через два года выращенные сеянцы высадим на землях лесного фонда при выполнении мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, а также в рамках Международной акции «Сад памяти» и Всероссийской акции «Сохраним лес».



- В текущем году планируем заготовить 3, 1 т семян, из них 320 кг - с улучшенными наследственными свойствами, - комментирует начальник отдела использования и воспроизводства лесов, ведения государственного лесного реестра Министерства лесного хозяйства Башкортостана Альберт Закиров.