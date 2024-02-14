В Башкирии более 3,4 тыс. школьников прошли обучение по проекту «Код будущего»

– Всего по результатам отбора на обучение были зачислены 5 460 ребят, до конца программы дошли и завершили ее 3 420. По программе школьники освоили такие языки программирования, как Python, Java, C++, 1С, SQL, JavaScript и другие языки. Проектом предусмотрены курсы начального, базового и продвинутого уровня подготовки, – сообщил министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.



Более 2 тысяч школьников, завершивших обучение и летние образовательные интенсивы, посещали занятия в офлайн-формате. Башкортостан по-прежнему остается в числе регионов, в которых школьники проявляют активный интерес к освоению цифровых знаний и навыков. По количеству завершивших обучение по программе «Код будущего» Башкортостан занимает шестую строку среди регионов страны, наряду с городами федерального значения Москвой и Санкт-Петербургом, Московской областью, Татарстаном и Краснодарским краем.

Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан