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14 Февраля , 12:02

В Башкирии более 3,4 тыс. школьников прошли обучение по проекту «Код будущего»

В 2023 году в Башкортостане курсы по основам программирования завершили свыше 3,4 тыс. школьников 8-11 классов, что составило почти 63% зачисленных на образовательную программу «Код будущего». Бесплатные курсы по программированию организованы Минцифры России в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» национальной программы «Цифровая экономика РФ». Курсы финансируются за счет государственной субсидии.

В Башкирии более 3,4 тыс. школьников прошли обучение по проекту «Код будущего»
В Башкирии более 3,4 тыс. школьников прошли обучение по проекту «Код будущего»
– Всего по результатам отбора на обучение были зачислены 5 460 ребят, до конца программы дошли и завершили ее 3 420. По программе школьники освоили такие языки программирования, как Python, Java, C++, 1С, SQL, JavaScript и другие языки. Проектом предусмотрены курсы начального, базового и продвинутого уровня подготовки, – сообщил министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.

 Более 2 тысяч школьников, завершивших обучение и летние образовательные интенсивы, посещали занятия в офлайн-формате. Башкортостан по-прежнему остается в числе регионов, в которых школьники проявляют активный интерес к освоению цифровых знаний и навыков. По количеству завершивших обучение по программе «Код будущего» Башкортостан занимает шестую строку среди регионов страны, наряду с городами федерального значения Москвой и Санкт-Петербургом, Московской областью, Татарстаном и Краснодарским краем.
 
Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан 
 
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Теги:"нацпроекты"
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