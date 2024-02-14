В Башкирии появилось еще более 50 «интеллектуальных» перекрестков

В прошлом году в башкирской столице установили 51 «умный» светофор, а также 134 детектора интенсивности транспортного потока и одно информационное табло подсистемы метеомониторинга. На эти работы направили более 270 млн рублей.

«В 2022 году 50 модернизированных светофорных объектов установили на основных оживлённых транспортных артериях Уфы: проспекте Октября, улицах Менделеева, Жукова, Российской и Комсомольской. В 2023 году еще 51 интеллектуальный перекресток появился на улицах, обеспечивающих выезд из Уфы. Это улицы Заки Валиди, Карла Маркса, Цюрупы, имени города Галле, Вологодская, Софьи Перовской и другие. Для удобства водителей на трассе Уфа — Аэропорт и на выезде из города перед Затонским мостом установлены два табло переменной информации. В режиме реального времени данные электронные носители информируют участников движения о температуре и состоянии дорожного полотна, коэффициенте сцепления колес с дорогой, а также рекомендуемой скорости», — рассказал глава минтранса Башкирии Александр Клебанов.

Напомним, проект по внедрению интеллектуальных транспортных систем реализуется в три этапа, до конца 2024 года. В этом году планируется установить еще 39 «умных» светофоров. Всего благодаря этому проекту, в Уфе модернизируют 140 светофоров из 415 существующих. На его реализацию направят более 1 млрд рублей.

Предполагается, что благодаря внедрению «Интеллектуальных транспортных систем» пропускная способность уфимских улиц увеличится на 20%, а также повысится безопасность на дорогах.

Так, по сравнению с 2022 годом, в прошлом году количество ДТП в Уфе уменьшилось на 162, число раненых в дорожных авариях снизилось на 193 человека, а количество погибших — на 17 человек. По данным Ситуационного центра, средняя скорость движения автомобилей в 2023 году составила 34,5 километра в час. Это на 14% больше, чем в 2022 году.

Как сообщал ранее «Башинформ», национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан министерством транспорта России для исполнения положений президентского указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем принимают участие 84 субъекта России.

Источник: пресс-служба минтранса Башкирии