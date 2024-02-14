Внешнеторговый оборот (ВТО) Башкирии с Малайзией по итогам 2023 года увеличился в 8,6 раза

Приоритетными направлениями экспорта в Малайзию являются поставки пшеницы и меслина, необработанного алюминия, подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла, минеральных, химических и азотных удобрений, лесоматериалов, углерода, машин и механических устройств, геодезических или топографических (включая фотограмметрические), гидрографических, океанографических, гидрологических, метеорологических или геофизических приборов и инструментов (кроме компасов), дальномеров. В число приоритетных направлений инвестиционного сотрудничества входят в фармацевтика, машиностроение, информационные технологии и сельское хозяйство.

Источник: Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан