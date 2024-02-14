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14 Февраля , 12:20

Внешнеторговый оборот (ВТО) Башкирии с Малайзией по итогам 2023 года увеличился в 8,6 раза

– По результатам 2023 года экспорт в Малайзию составил 90% ВТО Башкортостана с данной страной, при этом Малайзия занимает 52-ое место в рейтинге стран-контрагентов региона по объему экспорта. Годом ранее Малайзия занимала в этом списке 81-ое место. Экспортные поставки за январь-сентябрь 2023 года были представлены только продукцией химической промышленности и каучуком: резина, каучук и изделия из них. Малайзия среди стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии – одно из перспективных направлений внешнеэкономической деятельности, – прокомментировала министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.

Внешнеторговый оборот (ВТО) Башкирии с Малайзией по итогам 2023 года увеличился в 8,6 раза
Внешнеторговый оборот (ВТО) Башкирии с Малайзией по итогам 2023 года увеличился в 8,6 раза

Приоритетными направлениями экспорта в Малайзию являются поставки пшеницы и меслина, необработанного алюминия, подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла, минеральных, химических и азотных удобрений, лесоматериалов, углерода, машин и механических устройств, геодезических или топографических (включая фотограмметрические), гидрографических, океанографических, гидрологических, метеорологических или геофизических приборов и инструментов (кроме компасов), дальномеров. В число приоритетных направлений инвестиционного сотрудничества входят в фармацевтика, машиностроение, информационные технологии и сельское хозяйство.

Источник: Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан 

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Теги:"нацпроекты"
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