-12 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
15 Февраля , 12:30

Башкирия экспортировала в страны Азии и Европы более 2,4 тысяч тонн масличного льна

В январе текущего года сельхозпредприятия Абзелиловского, Мелеузовского, Учалинского и Хайбуллинского районов Башкортостана экспортировали в страны Азии и Европы более 2,4 тысячи тонн продовольственного масличного льна. Экспорт продукции АПК является одним из главных направлений национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Башкирия экспортировала в страны Азии и Европы более 2,4 тысяч тонн масличного льна
Башкирия экспортировала в страны Азии и Европы более 2,4 тысяч тонн масличного льна
По данным управления Россельхознадзора по региону в общей сложности экспортировали 70 партий подкарантинной продукции. 

Отобранные образцы прошли экспертизы в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории. По результатам исследований опасных карантинных организмов не выявлено. Масличный лён соответствует требованиям фитосанитарной безопасности ЕС и страны-импортера, добавили в надзорном ведомстве.

По итогам 2023 года экспорт АПК Башкортостана увеличился на 79 процентов.  В целом за прошлый год из республики отгружено почти 748 тысяч тонн различной сельскохозяйственной продукции на 338,6 млн долларов. На сегодняшний день Башкортостан экспортирует свою агропродукцию в 44 страны мира. 59% отгрузок приходится на продукцию масложировой отрасли — растительное масло, шроты, жмыхи.
 
Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан 
 
 
Автор:
Теги:"нацпроекты"
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru