Башкирия экспортировала в страны Азии и Европы более 2,4 тысяч тонн масличного льна

По данным управления Россельхознадзора по региону в общей сложности экспортировали 70 партий подкарантинной продукции.





Отобранные образцы прошли экспертизы в подведомственной Россельхознадзору Башкирской испытательной лаборатории. По результатам исследований опасных карантинных организмов не выявлено. Масличный лён соответствует требованиям фитосанитарной безопасности ЕС и страны-импортера, добавили в надзорном ведомстве.





По итогам 2023 года экспорт АПК Башкортостана увеличился на 79 процентов. В целом за прошлый год из республики отгружено почти 748 тысяч тонн различной сельскохозяйственной продукции на 338,6 млн долларов. На сегодняшний день Башкортостан экспортирует свою агропродукцию в 44 страны мира. 59% отгрузок приходится на продукцию масложировой отрасли — растительное масло, шроты, жмыхи.

Источник: Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан