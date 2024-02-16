В столице Башкирии в 2024 году появится еще 39 «умных» светофорных объектов

- Системой интеллектуального управления обеспечат улицы Комсомольскую, Кувыкина, Зорге, Лесотехникума, 8 Марта, Вологодскую, Заки Валиди, Карла Маркса, Софьи Перовской, Сочинскую, 50 лет Октября, Центральную. С помощью внедрения интеллектуальных транспортных систем увеличится пропускная способность данных улиц, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов.





Установку, настройку оборудования специалисты завершат до конца 2024 года.





Напомним, внедрение интеллектуальной транспортной системы в Уфе ведется с 2022 года. За два года в башкирской столице модернизирован 101 светофорный объект из 415 существующих. Для удобства водителей на трассе Уфа – Аэропорт и на выезде из города перед Затонским мостом установлены два табло переменной информации. В режиме реального времени данные электронные носители информируют участников движения о температуре и состоянии дорожного полотна, коэффициенте сцепления колес с дорогой, а также рекомендуемой скорости.





Предполагается, что благодаря внедрению интеллектуальных транспортных систем, пропускная способность улиц Уфы увеличится на 20%, а также повысится безопасность на дорогах.

Источник: Минтранс РБ