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17 Февраля , 14:00

Программист из Башкирии представил электромобиль для людей с ОВЗ

Программист из Уфы Ильгиз Фазлыев презентовал электромобиль для людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на региональном форуме общественных инициатив «Сильные идеи для нового времени». Эффективное внедрение нейротехнологии, «умное» оборудование и цифровые сервисы помогают людям с ОВЗ интегрироваться в общество. Данный процесс стимулирует масштабная комплексная программа поддержки технологического развития – нацпроект «Цифровая экономика РФ». 

– Прототип электромобиля очень интересная и смелая идея, которая безусловно заслуживает внимания со стороны федерального экспертного сообщества. На собственной проблеме Ильгиз прочувствовал необходимость такого средства передвижения и вложил все свои знания и компетенции, чтобы для начала  реализовать его простую версию. Упрощенная модель уже существует и используется автором. Немаловажным в работе команды Ильгиза является то, что ребята сами работают над электронным оборудованием, ими с нуля разработан джойстик для управления транспортным средством, в процессе изготовления контроллер, который будет управлять колесами, – отметил министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.

Электромобиль предлагает инновационную функцию: выдвигающееся кресло, специально разработанное для удобства пользователя. Это кресло позволяет максимально комфортно разместиться и безопасно путешествовать. Управление автомобиля производится с помощью джойстика-манипулятора. Идея актуальна предпосылками технологического развития, городской мобильностью, повышения качества жизни и возможностью получения медицинской и социальной выгоды.

Региональный этап смотра-форума «Сильные идеи для нового времени» проводится для выявления и поддержки реализации общественно значимых инициатив. Участники получают экспертную оценку жизнеспособности проекта и рекомендации как грамотно представить свою идею на федеральном уровне.

Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан
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Теги:"нацпроекты"
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