Программист из Башкирии представил электромобиль для людей с ОВЗ

– Прототип электромобиля очень интересная и смелая идея, которая безусловно заслуживает внимания со стороны федерального экспертного сообщества. На собственной проблеме Ильгиз прочувствовал необходимость такого средства передвижения и вложил все свои знания и компетенции, чтобы для начала реализовать его простую версию. Упрощенная модель уже существует и используется автором. Немаловажным в работе команды Ильгиза является то, что ребята сами работают над электронным оборудованием, ими с нуля разработан джойстик для управления транспортным средством, в процессе изготовления контроллер, который будет управлять колесами, – отметил министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.





Электромобиль предлагает инновационную функцию: выдвигающееся кресло, специально разработанное для удобства пользователя. Это кресло позволяет максимально комфортно разместиться и безопасно путешествовать. Управление автомобиля производится с помощью джойстика-манипулятора. Идея актуальна предпосылками технологического развития, городской мобильностью, повышения качества жизни и возможностью получения медицинской и социальной выгоды.





Региональный этап смотра-форума «Сильные идеи для нового времени» проводится для выявления и поддержки реализации общественно значимых инициатив. Участники получают экспертную оценку жизнеспособности проекта и рекомендации как грамотно представить свою идею на федеральном уровне.





Источник: Министерство цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан